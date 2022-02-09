Красноярские сноубордистки остались без медалей Олимпиады-2022

Чемпионка универсиады-2019 Кристина Пауль дошла до 1/8 финала в сноуборд-кроссе, а ее коллега Александра Паршина – до 1/4. Но соперницы оказались сильнее и хладнокровнее.

Кристина Пауль оказалась лучшей из четверых российских спортсменок в квалификации дисциплины сноуборд-кросс и показала десятый результат, однако в соревновательном заезде 1/8 финала оказалась только третьей, что не позволило продолжить состязания. На трассе сноуборд Кристины задела чешская спортсменка Вендула Гопьякова, она спускалась по склону следом и не смогла избежать столкновения. Как сообщает «Чемпионат», сноубордистка получила серьезные травмы, Пауль не пострадала.

Кристина Пауль, matchtv.ru

Александра Паршина прошла в четвертьфинал, однако уступила соперницам – канадке Мериете Один, француженке Жулии Перейре де Соуза Мабило и итальянке Катерине Карпано, став четвертой в заезде.

Отметим, что олимпийской чемпионкой Пекина в этом виде спорта стала американка Линдси Джейкобеллис.