Темпы роста числа заболевших COVID-19 в Красноярском крае ускорились почти на четверть
Еще в понедельник за сутки было выявлено немногим больше 4,5 тысячи заболевших. Сегодня же их число уже стремится к 6 тысячам.
Чуть менее 500 классов и полсотни детсадовских групп полностью переведены на удаленку из-за ковида.
Ковид и ОРВИ: эпидпорог в Красноярске среди взрослых превышен почти в четыре раза
С детьми ситуация легче, но и здесь она остается напряженной за счет роста распространения респираторных заболеваний.
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За воскресенье в Красноярском крае заболело ковидом почти пять тысяч человек
Почти две трети зараженных, выявленных за неделю, являются носителями вируса штамма «омикрон».07.02.2022Новости ДККрасноярск
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Количество заболевших ковидом за сутки в Красноярском крае перевалило за 2500
Об этом сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев. По данным Роспотребнадзора, 460 человек из выявленных за сутки – это бессимптомные носители вируса.01.02.2022Новости ДККрасноярск
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«Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник
В связи с очередной волной коронавируса в крае вводится «обновленный временный порядок» работы поликлиник и скорой помощи. В первую очередь он касается заболевших ОРВИ и ковидом.01.02.2022Новости ДККрасноярск
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Более 7 000 коек готовы развернуть в Красноярском крае для больных коронавирусом
На прошлой неделе в регионе было занято почти 70% коечного фонда ковидных госпиталей. Власти готовятся кратно увеличить его объем.