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Темпы роста числа заболевших COVID-19 в Красноярском крае ускорились почти на четверть

Сергей Панферов
Сергей Панферов. Иллюстрация: newkhakasiya.online

Еще в понедельник за сутки было выявлено немногим больше 4,5 тысячи заболевших. Сегодня же их число уже стремится к 6 тысячам.

#НОВОСТИ
За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировано 5 748 случаев заражения COVID-19. Такие данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Это на 23,9% больше, чем было по итогу воскресенья — 6 февраля.
 
Больше всего вновь заразившихся в Красноярске — 2 731 человек. Дальше, с большим отставанием, идут Минусинск (272) и Сосновоборск (232).
 
Меньше всего вновь заболевших — ни одного — в Ачинском, Боготольском, Дзержинском и Назаровском районах (за исключением райцентров).
 
По данным краевого оперштаба, сейчас в крае коронавирусом заражено 36 299 человек. Большая часть из них, судя по всему, лечится дома — так за вчера, из всего объема выявленных больных, госпитализировано было лишь 429.
 
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Найдено результатов: 92

 

Автор: Петр Савельев
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