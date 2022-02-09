Режим НМУ вводится в Красноярске до вечера субботы

Среднесибирское управление гидрометеослужбы предупредило, что с завтрашнего утра (10 февраля) до 19.00 субботы (12 февраля) в столице края будет безветрено.

Такие погодные условия неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Краевое управление Роспотребнадзора заявило, что усилит мониторинг за уровнем загрязнения воздуха в жилых районах Красноярска.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в результате активизации Сибирского антициклона на территории СФО резко похолодает, на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

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