Потанин: «Норникель» выпустит криптотокены для покупки-продажи квартир

Жители Норильска смогут купить и продать жилье за токены, — сообщает Владимир Потанин, президент «Норникеля», основатель холдинга «Интеррос».

Г-н Потанин является одним из инвесторов компании Atomyze, токенизирующий реальные активы, такие как драгоценные металлы или квартиры, превращая их в цифровые.

Atomyze планирует запустить проект в сфере недвижимости в Норильске — программа даст возможность «Норникелю» предлагать сотрудникам и другим жителям токены для покупки квартир и таким образом увеличить ликвидность недвижимости на рынке, а также разработать ипотечную программу с привязкой к токенам в сотрудничестве с Росбанком.

В тот момент, когда люди захотят переехать, они смогут продать недвижимость за токены и обменять их на деньги или жилье в другом городе», — рассказал Потанин в интервью Bloomberg.

Напомним, что в Норильске с 2022 года запускается проект масштабной реновации — впервые за 20 лет в заполярном городе появятся новые дома, до 2035 года планируется выделить более 120 млрд рублей, большую часть из которых вкладывает «Норильский никель».

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