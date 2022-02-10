КЭФ-2022: опубликована деловая программа форума

Как и планировалось, состоит она из пяти основных треков. В их рамках пройдет около четырех десятков различных мероприятий.

Организаторы Красноярского экономического форума 2022 года утвердили его деловую программу.

КЭФ-2022 состоится 2-4 марта. Пройдет он в гибридном формате на площадках Многофункционального комплекса Сибирского федерального университета.

Его деловая программа разделена на пять треков:

Новое качество деловой среды; Новые подходы к пространственному развитию; Промышленная и экологическая трансформация; Цифровизация и новые смыслы в экономике; Человеческий капитал.

В рамках этих треков пройдет около 40 различных мероприятий — экспертные дискуссии, стратегические сессии, открытые диалоги и др. Для участия в них приглашены представители российских и зарубежных компаний, институтов развития, федеральной и региональной властей, а также общественники.

Деловая программа КЭФ следует современным мировым трендам. В этом году основной тематической линией форума станет экология. Вопросы экологии обсуждаются в экономическом ключе, с точки зрения соблюдения принципов ESG, пространственного развития и сохранения природного наследия», — говорит заместитель руководителя программной дирекции КЭФ Никита Кондрахов.

Помимо этого, гостям форума представят три роуд-шоу. Первое будет посвящено инвестпроектам Енисейской Сибири, второе — ESG-решениям бизнеса и третье — проектам, реализуемым в рамках подготовки к празднованию 400-летия Красноярска.

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь

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В Правительстве края обсудили подготовку Красноярского экономического форума «Сибирь: экономика будущего», который пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета.

Программа рассчитана на два дня. В ней запланировано пять основных направлений для обсуждения.

КЭФ на удаленке: открыта регистрация для участников Красноярского экономического форума

На сайте КЭФ.РФ стартовала регистрация участников деловой программы. Желающие могут принять участие как лично, так и удаленно.