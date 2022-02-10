Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.02
74,80
85,37
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

КЭФ-2022: опубликована деловая программа форума

КЭФ-2022: опубликована деловая программа форума
Иллюстрация: vk.com/krasnoforum

Как и планировалось, состоит она из пяти основных треков. В их рамках пройдет около четырех десятков различных мероприятий.

#НОВОСТИ
Организаторы Красноярского экономического форума 2022 года утвердили его деловую программу.
 
КЭФ-2022 состоится 2-4 марта. Пройдет он в гибридном формате на площадках Многофункционального комплекса Сибирского федерального университета.
 
Его деловая программа разделена на пять треков:
  1. Новое качество деловой среды;
  2. Новые подходы к пространственному развитию;
  3. Промышленная и экологическая трансформация;
  4. Цифровизация и новые смыслы в экономике;
  5. Человеческий капитал.
В рамках этих треков пройдет около 40 различных мероприятий — экспертные дискуссии, стратегические сессии, открытые диалоги и др. Для участия в них приглашены представители российских и зарубежных компаний, институтов развития, федеральной и региональной властей, а также общественники.
Деловая программа КЭФ следует современным мировым трендам. В этом году основной тематической линией форума станет экология. Вопросы экологии обсуждаются в экономическом ключе, с точки зрения соблюдения принципов ESG, пространственного развития и сохранения природного наследия», — говорит заместитель руководителя программной дирекции КЭФ Никита Кондрахов.
Помимо этого, гостям форума представят три роуд-шоу. Первое будет посвящено инвестпроектам Енисейской Сибири, второе — ESG-решениям бизнеса и третье — проектам, реализуемым в рамках подготовки к празднованию 400-летия Красноярска.
 
Подробнее с программой можно ознакомиться здесь
 
Читайте также:

Красноярск готовится принять КЭФ-2022

В Правительстве края обсудили подготовку Красноярского экономического форума «Сибирь: экономика будущего», который пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета.

Программа рассчитана на два дня. В ней запланировано пять основных направлений для обсуждения.

КЭФ на удаленке: открыта регистрация для участников Красноярского экономического форума

На сайте КЭФ.РФ стартовала регистрация участников деловой программы. Желающие могут принять участие как лично, так и удаленно.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дело Быкова о подстрекательстве к двойному заказному убийству довели до судаДело Быкова о подстрекательстве к двойному заказному убийству довели до суда
  • В Удачном продается коттедж за 107 млн рублейВ Удачном продается коттедж за 107 млн рублей
  • В Красноярске снова «заминировали» школыВ Красноярске снова «заминировали» школы
  • Bellini Group открывает новый ресторанBellini Group открывает новый ресторан
  • На месте бывшего рынка «Казачий» в Красноярске построят бассейнНа месте бывшего рынка «Казачий» в Красноярске построят бассейн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.