Красноярские скелетонисты претендуют на медали Олимпиады-2022

Александр Третьяков и Евгений Рукосуев, выступающие за Красноярский край, после двух попыток делят между собой четвертое место на Олимпиаде в Пекине, показав одинаковое время.

После первой попытки Третьяков был вторым в зачете, Рукосуев занял четвертую позицию. На первом месте оказался немец Кристофер Гротер, он проехал дистанцию ровно за минуту. Третьим стал китаец Янь Вэньган.

Во второй попытке оба красноярских спортсмена выступили отлично, но Гроттер и Веньган тоже оказались хороши, кроме того блестяще прошел трассу еще один представитель Германии Аксель Юнг.

В итоге по сумме двух попыток красноярцы показали абсолютно одинаковое время - 2:01.20, отстав от лидера на 0,87 секунды, и заняли четвертое место. Соревнования по скелетону продолжатся завтра, 11 февраля, у спортсменов еще две попытки.