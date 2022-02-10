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«Полюс» планирует увеличить добычу золота на 3%

«Полюс» планирует увеличить добычу золота на 3%
Иллюстрация: vk.com/pao_polyus

В первую очередь компания рассчитывает на активы в Красноярском крае, хотя среднее содержание металла сейчас снижается.

#НОВОСТИ
Компания «Полюс» в 2022 году планирует добыть 87 тонн золота против 84,5 тонн в 2021-м, сообщает пресс-служба компании. Правда, по итогу прошлого года производство золота доре снизилось на 2%.
Это сокращение обусловлено главным образом динамикой производства на Олимпиаде [Олимпиадинское месторождение, Красноярский край] и снижением среднего содержания в переработке с 3,40 грамм на тонну в 2020 году до 3 грамм на тонну, что отчасти нивелировано ростом производства на Наталке и Вернинском», — говорят в компании.
При этом, переработка выросла на 6%. Это произошло за счет расширения мощностей на этих трех месторождениях.
 
Как рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Полюса» Павел Грачева, компания не отказывается от озвученных планов.
В 2022 году мы ожидаем роста производства, в первую очередь вследствие увеличения содержания в переработанной руде на Олимпиаде, и подтверждаем наш годовой производственный прогноз на уровне порядка 87 тонн золота», — цитирует топ-менеджера издание.
Отметим, что Олимпиадинское месторождение внесло наибольший вклад в объем добычи «Полюса» — за 2021 год здесь произвели 34,62 тонны драгметалла, что на 7% меньше, чем в 2020-м.
 
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Автор: Петр Савельев
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