«Полюс» планирует увеличить добычу золота на 3%
В первую очередь компания рассчитывает на активы в Красноярском крае, хотя среднее содержание металла сейчас снижается.
Это сокращение обусловлено главным образом динамикой производства на Олимпиаде [Олимпиадинское месторождение, Красноярский край] и снижением среднего содержания в переработке с 3,40 грамм на тонну в 2020 году до 3 грамм на тонну, что отчасти нивелировано ростом производства на Наталке и Вернинском», — говорят в компании.
В 2022 году мы ожидаем роста производства, в первую очередь вследствие увеличения содержания в переработанной руде на Олимпиаде, и подтверждаем наш годовой производственный прогноз на уровне порядка 87 тонн золота», — цитирует топ-менеджера издание.
На этой неделе Центрсибнедра подвели итоги аукционов на право разрабатывать золотоносные месторождения Иркутской области. Среди победителей — компания, принадлежащая «Полюсу».
«Полиметалл» готов вложить в красноярский золоторудный проект почти полмиллиона долларов
Совет директоров АО «Полиметалл» одобрил план по освоению месторождения Ведуга с запасами 4 млн унций золота. Начало производства запланировано на II квартал 2025 года.
На севере Красноярского края начнут искать алмазы
В 2022 году в Эвенкийском муниципальном районе нашего региона геологи начнут поиск месторождений коренных алмазов, об этом сообщили в правительстве Красноярского края.