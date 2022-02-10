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Туве не хватает угля на отопительный сезон: виноваты перепродавцы

Туве не хватает угля на отопительный сезон: виноваты перепродавцы
Автор фото: Анатолий Стафичук. Иллюстрация: pixabay.com

Министерство топлива и энергетики республики Тыва срочно закупило 350 тонн угля из Каа-Хемского разреза и заложило его на хранение в склады Кызыла. Планируются закупки и для других населенных пунктов.

#НОВОСТИ

Запасы топлива будут реализованы населению республики. В регионе в последнее время наблюдается дефицит топлива: уголь активно скупают крупные и мелкие посредники, чтобы перепродать за пределы региона. Тувинская горнорудная компания (ТГРК) по соглашению с руководством республики поставляет уголь населению по 2,22 тыс. руб. за тонну. В соседней Хакасии уголь подорожал до 3,7 тыс. руб. за тонну, что вдохновило многочисленных перекупщиков. Поэтому с 31 января власти Тувы запретили вывоз угля с Чаданского и Каа-Хемского разрезов за пределы республики до конца отопительного сезона.

По сообщению пресс-службы ТГРК, сейчас на этих разрезах к выемке подготовлены 47 тысяч тонн угля.

 

Автор: Петр Савельев
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