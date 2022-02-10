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Губернатор внес изменения в антиковидный указ, они касаются школ

Губернатор внес изменения в антиковидный указ, они касаются школ
Автор фото: Alexandra_Koch. Иллюстрация: pixabay.com

Как сообщила пресс-служба краевого правительства, изменения внесены согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Ведомство отмечает в последние дни резкий рост заболеваемости.

#НОВОСТИ

Так, школы должны организовать учебный процесс таким образом, чтобы минимизировать контакты учеников между собой на переменах, например, разделись классы по времени входа здание и времени посещения столовых, сдвинуть время перемен и уроков и т.д.

В указе также уточняется срок действия сертификатов вакцинированного и переболевшего: оба документа действительны в течение года.

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Автор: Петр Савельев
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