Губернатор внес изменения в антиковидный указ, они касаются школ

Как сообщила пресс-служба краевого правительства, изменения внесены согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Ведомство отмечает в последние дни резкий рост заболеваемости.

Так, школы должны организовать учебный процесс таким образом, чтобы минимизировать контакты учеников между собой на переменах, например, разделись классы по времени входа здание и времени посещения столовых, сдвинуть время перемен и уроков и т.д.

В указе также уточняется срок действия сертификатов вакцинированного и переболевшего: оба документа действительны в течение года.

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