Губернатор внес изменения в антиковидный указ, они касаются школ
Как сообщила пресс-служба краевого правительства, изменения внесены согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Ведомство отмечает в последние дни резкий рост заболеваемости.
Так, школы должны организовать учебный процесс таким образом, чтобы минимизировать контакты учеников между собой на переменах, например, разделись классы по времени входа здание и времени посещения столовых, сдвинуть время перемен и уроков и т.д.
В указе также уточняется срок действия сертификатов вакцинированного и переболевшего: оба документа действительны в течение года.
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