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В Красноярске построят два муниципальных жилых дома

В Красноярске построят два муниципальных жилых дома
Иллюстрация: sibdom.ru

Расположены они будут в Ленинском районе. В общей сложности в них будет около трехсот квартир. Заплатить за строительство мэрия готова около миллиарда рублей.

#НОВОСТИ
Два муниципальных дома будут построены в Красноярске. Администрация города объявила торги на право возводить их, сообщает пресс-служба мэрии.
 
Оба дома расположатся в районе улицы Крайняя. Это будут два 17-этажных одноподъездных здания. Общее количество квартир в них: 288 — 95 однокомнатных, 137 двухкомнатных и 56 трехкомнатных.
Квартиры в этих домах будут предназначены для исполнения муниципалитетом задач, поставленных в национальном проекте „Жилье и городская среда“. Кроме того, часть жилья планируется направить на исполнение отдельных государственных полномочий в части обеспечения граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имеющих в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — рассказала заместитель руководителя департамента градостроительства Галина Голубь.
Построить дома нужно будет до 30 сентября 2023 года. За них мэрия готова заплатить подрядчику 951 млн рублей — такова стартовая цена лота.
 
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Автор: Петр Савельев
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