Бывший «Тойота-Центр» Кангуна продан за 400 млн рублей
Недвижимость бывшего «Тойота-Центра», принадлежавшая банкротящейся группе компаний «Крепость», на аукционе приобрел предприниматель Алексей Городов.
На торги выставлялись объекты на ул. П. Железняка, 46А:
- участок 11,5 тыс. кв. м,
- здание 9,5 кв. м,
- примыкающие к ним участки, строения и сооружения.
Стартовая цена лота 281,4 млн рублей.
Заявки подали пять участников:
- Алексей Городов, предприниматель,
- артель старателей «Горная»,
- компания «СКБ»,
- фирма «Спецснаб71» (Рязань),
- Александр Дмитриев, физлицо.
Основными претендентами на победу оказались г-н Городов и компания «СКБ», которая по данным «Контур.Фокус» принадлежит Николаю Бякову (холдинг «Медведь»).
В ходе торгов ставки поднялись до 408 млн рублей, последнее слово было за Алексеем Городовым, ставшим победителем торгов.
Напомним, что здание «Тойота-Центра» ранее было в залоге у Сбербанка, но в декабре 2018 года банк передал право требования долга Алексею Городову, такие данные содержаться в документах «Росреестра».
В мае 2018 года Павел Городов (отец Алексея) за 425 млн рублей выкупил бизнес-центр «Сириус» у подножия Октябрьского моста.
Читайте также
-
В Удачном продается коттедж за 107 млн рублей
В Красноярске за 107 млн рублей продается коттедж в мкрн. «Удачный» — это одно из самых дорогих предложений на рынке Красноярского края.08.02.2022Новости ДККрасноярск
-
Банкрот ПКФ «Крепость» собирается продать участок у «Скандиса» под застройку
ПКФ «Крепость» (владелец Александр Кангун) попросила изменить назначение одного из своих участков под строительство дома.04.02.2022Новости ДККрасноярск
-
Экс-«Тойота-Центр» выставлен на продажу за 280 млн рублей
В Красноярске на продажу выставлена недвижимость бывшего «Тойота-Центра» обанкротившейся группы компаний «Крепость» Александра Кангуна.02.02.2022Новости ДККрасноярск
-
Дело дилера Toyota-Lexus передано в суд
Расследование дела обанкротившегося дилера «Тойота Крепость» завершено и передано в суд, —сообщает краевая прокуратура.06.03.2021Новости ДККрасноярск
-
Александр Кангун возглавил приемное отделение филиала подмосковной больницы
Телеканал «360» опубликовал репортаж из временного госпиталя в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. В качестве одного из его врачей упоминается полный тезка известного красноярского бизнесмена.09.05.2020Новости ДККрасноярск
-
У совладельца красноярской «Крепости» Ильи Кангуна нашли недвижимость во Франции на $1 млн
Кредиторы подозревают Илью Кангуна, одного из собственников обанкротившейся ГК «Крепость», в сокрытии активов за рубежом. Сейчас это имущество пытаются найти.14.02.2020Новости ДККрасноярск