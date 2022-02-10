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Бывший «Тойота-Центр» Кангуна продан за 400 млн рублей

Бывший «Тойота-Центр» Кангуна продан за 400 млн рублей
Иллюстрация: Яндекс

Недвижимость бывшего «Тойота-Центра», принадлежавшая банкротящейся группе компаний «Крепость», на аукционе приобрел предприниматель Алексей Городов.

#НОВОСТИ

На торги выставлялись объекты на ул. П. Железняка, 46А:

  • участок 11,5 тыс. кв. м,
  • здание 9,5 кв. м,
  • примыкающие к ним участки, строения и сооружения.

Стартовая цена лота 281,4 млн рублей.

Заявки подали пять участников:

  • Алексей Городов, предприниматель,
  • артель старателей «Горная»,
  • компания «СКБ»,
  • фирма «Спецснаб71» (Рязань),
  • Александр Дмитриев, физлицо.

Основными претендентами на победу оказались г-н Городов и компания «СКБ», которая по данным «Контур.Фокус» принадлежит Николаю Бякову (холдинг «Медведь»).

В ходе торгов ставки поднялись до 408 млн рублей, последнее слово было за Алексеем Городовым, ставшим победителем торгов.

Напомним, что здание «Тойота-Центра» ранее было в залоге у Сбербанка, но в декабре 2018 года банк передал право требования долга Алексею Городову, такие данные содержаться в документах «Росреестра».

В мае 2018 года Павел Городов (отец Алексея) за 425 млн рублей выкупил бизнес-центр «Сириус» у подножия Октябрьского моста.

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Автор: Петр Савельев
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