Футбольный «Спартак» подписал игрока «Енисея»
Московская команда договорилась о трансфере центрального защитника Данила Труханова, он уже вылетел в Москвы для прохождения медицинского обследования.
Условия контракта не разглашаются, в общих чертах о сделке известно, что красноярский клуб получит за игрока финансовую компенсацию и, если Данил проявит себя, дополнительные выплаты в случае развития его профессиональной карьеры.
Труханову 18 лет, он воспитанник красноярского футбола, играет в молодежной команде.
После консультаций с тренерами и с самим игроком мы решили не препятствовать его переходу в клуб РПЛ. Для него это шанс получить очень сильный импульс в развитии, а для остальных молодых ребят клуба и всех юных футболистов нашего региона — правильный сигнал, что если упорно работать, то возможно всё, даже предложение одного из ведущих клубов России», - цитирует пресс-служба клуба заместителя директора по спортивной работе «Енисея» Антона Евменова.
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