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Красноярские саночники получили «деревянную» медаль

Красноярские саночники получили «деревянную» медаль
Иллюстрация: rsport.ru

На Олимпиаде в Пекине красноярские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов остались без медалей: в командной эстафете российская сборная стала только четвертой.

#НОВОСТИ

Четвертое место еще называют «деревянной» медалью.

В командной эстафете участвовали шесть сборных, в составе нашей вышла бронзовый призер Олимпиады-2022 в одиночках Татьяна Иванова, одиночник Роман Репилов и красноярская двойка Александр Денисьев и Владислав Антонов. Накануне в соревнованиях двоек они стали лучшими из российских спортсменов, но при этом остановились на восьмой позиции.

В эстафете российская команда уступила лидерам – сборной Германии - 1,261 секунды

Автор: Петр Савельев
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