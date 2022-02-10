Красноярские саночники получили «деревянную» медаль

На Олимпиаде в Пекине красноярские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов остались без медалей: в командной эстафете российская сборная стала только четвертой.

Четвертое место еще называют «деревянной» медалью.

В командной эстафете участвовали шесть сборных, в составе нашей вышла бронзовый призер Олимпиады-2022 в одиночках Татьяна Иванова, одиночник Роман Репилов и красноярская двойка Александр Денисьев и Владислав Антонов. Накануне в соревнованиях двоек они стали лучшими из российских спортсменов, но при этом остановились на восьмой позиции.

В эстафете российская команда уступила лидерам – сборной Германии - 1,261 секунды