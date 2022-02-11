На улице Киренского вновь открыли «видеоохоту» на нелегальных ассенизаторов
В районе краевой детской больницы на опоре освещения вновь установили мобильный комплекс наблюдения, сообщил в соцсетях министр цифрового развития края Николай Распопин.
В прошлом году такой комплекс был установлен в пилотном режиме, и показал свою эффективность. Дело в том, что на этом участке улицы Киренского расположен канализационный колодец, куда любят сливать нечистоты из септиков в коттеджных поселках, нелегальные ассенизаторы. По инициативе министерства экологии был выбран такой способ контроля и борьбы. Но, как только камеру сняли, ассенизаторские машины вернулись «на точку». Теперь их ждет сюрприз - и штраф.
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