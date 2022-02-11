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В Овсянке планируют реконструировать водозабор: вода станет чистой и мягкой

В Овсянке планируют реконструировать водозабор: вода станет чистой и мягкой
Иллюстрация: pixabay.com

77,5 млн рублей на реконструкцию водозабора и установку станции по очистке и обеззараживанию воды, - это средства нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода».

#НОВОСТИ

Сейчас жители Овсянки получают воду от двух подземных скважин, расположенных вдоль ручья Фокина, без системы водоподготовки и обеззараживания. Вода не соответствует требованиям по жесткости и допустимым микробиологическим показателям. Проект предполагает строительство станции водоподготовки и обеззараживания, двух резервуаров чистой воды объемом 200 куб. м и сетей водоснабжения для подключения участков к центральной системе.

Сейчас администрация Дивногорска готовит конкурсные документы для поиска подрядчика.

В рамках напроцекта в Красноярском крае уже завершается строительство станции очистки воды в городе Бородино и кольцевого водопровода в Минусинске, а также бурение 800-метровой скважины в поселке Мингуль Сухобузимского района. Как уточнили в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ, в 2022 году запланировано строительство водозаборов с современной очисткой в поселке Толстый Мыс Новоселовского района и поселке Преображенский Назаровского района, первого этапа водопровода в Емельянове и водопровода в Лесосибирске.

Таким образом качественную воду получат примерно 17 тысяч жителей региона.

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21.08.2019
Новости ДК
Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
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