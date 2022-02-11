В Овсянке планируют реконструировать водозабор: вода станет чистой и мягкой

77,5 млн рублей на реконструкцию водозабора и установку станции по очистке и обеззараживанию воды, - это средства нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода».

Сейчас жители Овсянки получают воду от двух подземных скважин, расположенных вдоль ручья Фокина, без системы водоподготовки и обеззараживания. Вода не соответствует требованиям по жесткости и допустимым микробиологическим показателям. Проект предполагает строительство станции водоподготовки и обеззараживания, двух резервуаров чистой воды объемом 200 куб. м и сетей водоснабжения для подключения участков к центральной системе.

Сейчас администрация Дивногорска готовит конкурсные документы для поиска подрядчика.

В рамках напроцекта в Красноярском крае уже завершается строительство станции очистки воды в городе Бородино и кольцевого водопровода в Минусинске, а также бурение 800-метровой скважины в поселке Мингуль Сухобузимского района. Как уточнили в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ, в 2022 году запланировано строительство водозаборов с современной очисткой в поселке Толстый Мыс Новоселовского района и поселке Преображенский Назаровского района, первого этапа водопровода в Емельянове и водопровода в Лесосибирске.

Таким образом качественную воду получат примерно 17 тысяч жителей региона.

По теме:

Чистая вода в Хатанге появится до конца 2021 года Сейчас в селе продолжают строительство новой станции очистки вода, которая придет на смену открытому водозабору. Закончить работы должны в начале декабря. Новости ДК Красноярск

Красноярский край вошел в число лидеров по реализации нацпроектов За первую половину 2021 года властям региона удалось привлечь из федерального бюджета более 15 млрд рублей на 13 национальных проектов. Таким образом край вошел в пятерку лидеров. Новости ДК Красноярск

Инвестиции чистой воды: как «КрасКом» модернизирует красноярскую систему жизнеобеспечения

В сентябре Красноярск отметит 106 лет со дня запуска первого городского водопровода. Сохраняя традиции первых инженеров, компания «КрасКом» внедряет новые технологии и обновляет систему водоснабжения.