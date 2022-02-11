Прокуратура: зарплатные долги в Красноярском крае самые большие в Сибири

Со слов представителя генпрокуратуры, предприятия региона должны своим сотрудникам почти 300 млн рублей. Эта цифра сильно отличается от той, что называют статистики.

Задолженность по зарплатам в Красноярском крае составляет более 264 млн рублей. Это больше, чем в остальных территориях СФО, сообщает ТАСС, со ссылкой на заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, на днях побывавшего в Красноярске.

По официальной информации прокуратуры, 80% этого долга приходится на обанкротившиеся компании. Таких в крае 40. Всего же в должниках числится 60 предприятий.

За прошлый год, при участии прокуратуры, было погашено 103,1 млн рублей зарплатных долгов.

Напомним, что, по данным Красноярскстата, по итогу 2021 года объем долгов по зарплате Красноярском крае снизился на 16,6% и составил 46,2 млн рублей. Чем объясняется такое расхождение в цифрах, оперативно выяснить не удалось.

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