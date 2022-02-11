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Прокуратура: зарплатные долги в Красноярском крае самые большие в Сибири

Прокуратура: зарплатные долги в Красноярском крае самые большие в Сибири
Иллюстрация: seyminfo.ru

Со слов представителя генпрокуратуры, предприятия региона должны своим сотрудникам почти 300 млн рублей. Эта цифра сильно отличается от той, что называют статистики.

#НОВОСТИ
Задолженность по зарплатам в Красноярском крае составляет более 264 млн рублей. Это больше, чем в остальных территориях СФО, сообщает ТАСС, со ссылкой на заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, на днях побывавшего в Красноярске.
 
По официальной информации прокуратуры, 80% этого долга приходится на обанкротившиеся компании. Таких в крае 40. Всего же в должниках числится 60 предприятий.
 
За прошлый год, при участии прокуратуры, было погашено 103,1 млн рублей зарплатных долгов.
 
Напомним, что, по данным Красноярскстата, по итогу 2021 года объем долгов по зарплате Красноярском крае снизился на 16,6% и составил 46,2 млн рублей. Чем объясняется такое расхождение в цифрах, оперативно выяснить не удалось.
 
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На этой неделе самым необычным предложением о работе для красноярцев стала вакансия специалиста группы обеспечения безопасности активов в Ираке. Данные предоставила Служба исследований hh.ru.

Зарплаты в Красноярском крае растут не так быстро, как желают соискатели

Аналитики сайта hh.ru сравнили, как изменились зарплатные ожидания и предложения за 2021 год и выяснили: аппетиты соискателей в регионе растут быстрее, чем планы работодателей.

Половина красноярцев не готова снижать зарплатные аппетиты ради трудоустройства

Количество таких жителей Красноярского края за последние три месяца выросла. Впрочем, как и тех, кто согласен умерить свои денежные амбиции.

Автор: Петр Савельев
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