Прокуратура: зарплатные долги в Красноярском крае самые большие в Сибири
Со слов представителя генпрокуратуры, предприятия региона должны своим сотрудникам почти 300 млн рублей. Эта цифра сильно отличается от той, что называют статистики.
На этой неделе самым необычным предложением о работе для красноярцев стала вакансия специалиста группы обеспечения безопасности активов в Ираке. Данные предоставила Служба исследований hh.ru.
Зарплаты в Красноярском крае растут не так быстро, как желают соискатели
Аналитики сайта hh.ru сравнили, как изменились зарплатные ожидания и предложения за 2021 год и выяснили: аппетиты соискателей в регионе растут быстрее, чем планы работодателей.
Половина красноярцев не готова снижать зарплатные аппетиты ради трудоустройства
Количество таких жителей Красноярского края за последние три месяца выросла. Впрочем, как и тех, кто согласен умерить свои денежные амбиции.