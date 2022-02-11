Выручка «Норникеля» за 2021 год составила почти 18 млрд долларов

Компания подвела итоги года по стандартам МСФО. Несмотря на снижение производства из-за ряда инцидентов, в денежном выражении она показала рост.

Консолидированная выручка группы «Норникель» в 2021 году составила $17,9 млрд, что на 15% больше, чем было в 2020-м, сообщает пресс-служба компании.

Рост биржевых цен на металлы и увеличение объемов продаж палладия из накопленных в 2020 году запасов, компенсировало снижение объема производства, вызванного инцидентами в первом полугодии 2021 года», — рассказали в «Норникеле».

Говоря об инцидентах, в компании имеют ввиду происшествиях на Норильской обогатительной фабрике, а также рудниках «Октябрьский» и «Таймырский», произошедших в феврале 2021 года. На сегодня все их последствия устранены — «Октябрьский» вышел на полную мощность в середине мая, а «Таймырский» и обогатильная фабрика — в декабре 2021 года.

В итоге доходы «Норникеля» до вычета всех обязательных платежей (EBITDA) увеличились на 37% и составили $10,5 млрд при рентабельности 59%.

Основные расходы компании были связаны с крупными инвестпроектами. Так, в «Серную программу», которая в 2021 году вошла в активную фазу реализации, было вложено более $500 млн, а в капремонты, модернизацию и промышленную безопасность — $800 млн. Плюс, инвестиции в Южный кластер и расширение Талнахской обогатительной фабрики увеличились в 3 и в 4 раза соответственно. В итоге объем капитальных вложений за год составил $2,8 млрд, что на 57% больше, чем годом ранее.

Помимо этого в 2021 году «Норникель» выплатил компенсацию в $2 млрд за экологический ущерб, нанесенный в 2020 году утечкой топлива на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). Плюс, компания в этом году закончила очистку почвы в зоне поражения. Все это, наряду с ростом вложений в инвестпроекты, привело к сокращению свободного денежного потока компании на 34% — до $4,4 млрд.

Несмотря на такие расходы, «Норникелю» хватило запасов прочности, чтобы не нарастить долговую нагрузку. По итогам года она осталась практически на том же уровне, что и в его начале, — $4,9 млрд. Сколь либо заметное исключение составляет октябрьское размещение еврооблигаций на $500 млн под 2,8% годовых с гашением через пять лет.

За счет эффективного управления долговым портфелем расходы по процентам за 2021 год снизились на 38%, а эффективная процентная ставка на конец 2021 года снизилась до рекордно низкого уровня 2,8% годовых», — рассказали в компании.

Свои социальные обязательства в 2021 году «Норникель» не только исполнил в полном объеме, но и вдвое нарастил вложения в них. По итогу они составили более $1 млрд. В эту сумму входят и резервы, сформированные компанией для реализации соглашений по социально-экономическому развитию Норильска и Красноярского края — только по первому из них группа собирается вложить в развитие города свыше $3 млрд (230 млрд рублей - по курсу на 11.02.2022) до 2035 года.

Также в 2021 году в «Норникеле» начала действовать новая экологическая стратегия. Рассчитана она до 2030 года. Объем ежегодных вложений в реализацию предусмотренных в ней мероприятий, по оценкам компании, составит порядка $1 млрд. При этом уже в этом году металлурги планируют потратить на них около $400 млн. Общий же объем инвестиций в 2022 году составит порядка $4 млрд.

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