Малому и среднему бизнесу Красноярского края сохранили налоговые льготы

Условия не изменились, но срок действия продлили еще на год. правда, перечень тех, кто может этими льготами воспользоваться, расширили. И возможно не в последний раз.

Налоговые льготы по «упрощенке» и патентам для малых и средних предпринимателей в Красноярском крае продолжат действовать в 2022 году. Такое решение приняли депутаты регионального Законодательного Собрания на очередной сессии.

В частности, речь идет о понижающих коэффициентах при расчете стоимости патента и сниженных до 1% при расчете по доходам и 5% — по доходам минус расходам — ставках по упрощенной системе налогообложения.

Новый закон расширяет список тех, кто может воспользоваться этими льготами — теперь к ним добавили еще четыре сферы бизнеса:

дополнительное образование детей и взрослых;

представление услуг по дневному уходу за детьми;

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

стирка и химчистка текстильных и меховых изделий.

По словам председателя комитета по экономике и налоговой политике Егора Васильева, весной этот перечень, возможно, будет расширен.

По оценкам конца 2021 года, это продление будет стоить краевому бюджету 577,8 млн рублей доходов.

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