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Малому и среднему бизнесу Красноярского края сохранили налоговые льготы

Малому и среднему бизнесу Красноярского края сохранили налоговые льготы
Иллюстрация: pixabay.com

Условия не изменились, но срок действия продлили еще на год. правда, перечень тех, кто может этими льготами воспользоваться, расширили. И возможно не в последний раз.

#МНЕНИЯ
Налоговые льготы по «упрощенке» и патентам для малых и средних предпринимателей в Красноярском крае продолжат действовать в 2022 году. Такое решение приняли депутаты регионального Законодательного Собрания на очередной сессии.
 
В частности, речь идет о понижающих коэффициентах при расчете стоимости патента и сниженных до 1% при расчете по доходам и 5% — по доходам минус расходам — ставках по упрощенной системе налогообложения.
 
Новый закон расширяет список тех, кто может воспользоваться этими льготами — теперь к ним добавили еще четыре сферы бизнеса:
  • дополнительное образование детей и взрослых;
  • представление услуг по дневному уходу за детьми;
  • ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
  • стирка и химчистка текстильных и меховых изделий.
По словам председателя комитета по экономике и налоговой политике Егора Васильева, весной этот перечень, возможно, будет расширен.
 
По оценкам конца 2021 года, это продление будет стоить краевому бюджету 577,8 млн рублей доходов.
 
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На сегодняшней сессии краевого парламента депутаты приняли соответствующий закон.

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Автор: Петр Савельев
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