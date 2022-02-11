Малому и среднему бизнесу Красноярского края сохранили налоговые льготы
Условия не изменились, но срок действия продлили еще на год. правда, перечень тех, кто может этими льготами воспользоваться, расширили. И возможно не в последний раз.
Налоговые льготы по «упрощенке» и патентам для малых и средних предпринимателей в Красноярском крае продолжат действовать в 2022 году. Такое решение приняли депутаты регионального Законодательного Собрания на очередной сессии.
В частности, речь идет о понижающих коэффициентах при расчете стоимости патента и сниженных до 1% при расчете по доходам и 5% — по доходам минус расходам — ставках по упрощенной системе налогообложения.
Новый закон расширяет список тех, кто может воспользоваться этими льготами — теперь к ним добавили еще четыре сферы бизнеса:
- дополнительное образование детей и взрослых;
- представление услуг по дневному уходу за детьми;
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
- стирка и химчистка текстильных и меховых изделий.
По словам председателя комитета по экономике и налоговой политике Егора Васильева, весной этот перечень, возможно, будет расширен.
По оценкам конца 2021 года, это продление будет стоить краевому бюджету 577,8 млн рублей доходов.
Читайте также:
Заксобрание Красноярского края поддержало создание резервного фонда
На сегодняшней сессии краевого парламента депутаты приняли соответствующий закон.
Кредитный рейтинг Красноярского края повысили почти до максимума
Сейчас у региона четыре кредитных рейтинга. Один из них теперь почти максимальный. Причина, как говорят эксперты, в сбалансированной бюджетной политике
Красноярский край планирует занять почти 20 млрд рублей через облигации
Заимствованные таким образом деньги собираются пустить на компенсацию дефицита бюджета, который на сегодня составляется более 19 млрд рублей.