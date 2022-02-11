В Красноярске бывший главный полицейский по борьбе с коррупцией получил срок за взятки

Арестовали его примерно два с половиной года назад. В суд дело ушло в феврале прошлого года. Сегодня ему вынесли приговор.

Бывший руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярского края Евгению Мотин получил 10 лет колонии, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Мотина арестовали в августе 2019 года. Его подозревали в том, что за три года до этого он получил от местного предпринимателя 600 тысяч рублей за помощь в решении проблем с налоговой, пообещав передать деньги сотрудникам ФНС, чтобы они прекратила проверку. Однако она продолжилась и предприниматель понес соответствующее наказание по ее рещультатам.

Расследование продолжалось примерно полтора года. В феврале 2021-го дело Мотина передали в суд.

Уголовное дело в части исследования доказательств рассматривалось с грифом „секретно“ в закрытом судебном заседании, так как в материалах дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну», — рассказали в суде.

Сторона обвинения запросила для подсудимого 12 лет колонии строго режима. Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, избрал чуть более мягко наказание — 10 лет лишения свободы, штраф в 2 млн рублей и дисквалификация на два года.

Приговор в силу пока не вступил. Будет ли защита обжаловать его (в ходе процесса адвокаты настаивали на полной невиновности Мотина), неизвестно.

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