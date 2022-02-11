Банк России начал занятия по финансовой грамотности для людей старшего поколения
Пройти обучающий курс по финансовой грамотности могут все желающие пенсионного и предпенсионного возраста, занятия проходят онлайн и доступны в записи.
Весенняя сессия образовательного проекта продлится до 22 апреля.
Курс онлайн-занятий включает информацию о финансовых услугах и продуктах. Участникам расскажут об основных схемах мошенничества и способах защиты от них, а также помогут научиться грамотно выбирать финансовые продукты.
Наши земляки, старшее поколение, могут выбрать удобную для себя форму обучения — объединиться в группы на площадках общественных организаций или заниматься дома индивидуально. В крае есть опыт проведения групповых занятий на базе комплексных центров социального обслуживания населения», — рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Для подключения к занятиям необходим компьютер или ноутбук с доступом к Интернету. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте pensionfg.ru.
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