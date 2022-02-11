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Губернатор Усс рассказал о перспективе строительства заправок для электрокаров

Губернатор Усс рассказал о перспективе строительства заправок для электрокаров
Иллюстрация: Россети Сибирь

В эфире телеканала «Енисей» глава Красноярского края рассказал о реализации экологических мер в регионе, отметив, что проблемы нельзя решить за один раз.

#НОВОСТИ

Губернатор отметил, что крупные предприятия, которые работают в регионе, выполняют свои экологические обязательства в полном объеме. Однако есть две трудно решаемые проблемы: общественный транспорт и частный сектор. Один из способов развития транспортной инфраструктуры – стимулирование перехода на электрический транспорт. В этих сферах без воли каждого жителя не обойтись, подчеркнул губернатор.

Мы заинтересованы в популяризации электрокаров, поскольку они оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Поэтому стараемся стимулировать появление таких автомобилей – например, для их владельцев у нас отменен транспортный налог. Также мы приветствуем намерение крупных компаний региона развивать сеть зарядных станций для частного электротранспорта. Надеемся, это будет способствовать появлению все большего количества электромобилей», - рассказал Александр Усс.

Сейчас в Красноярске есть пять пунктов электрозаправки компании «Россети Сибирь». Из них два быстрых – один в районе СФУ, второй в ближайшее время откроется возле ГорДК, и три медленных. До 2025 года компания планирует установить на территории края как минимум 40 зарядных станций, из них треть – пункты быстрой зарядки. Больше половины из запланированного количества появится в Красноярске уже в этом году. Услугу зарядки электромобиля «Россети Сибирь» предоставляют бесплатно.

Быстрые электрозарядные станции способны зарядить электрокар в течение 20-40 минут. Их предполагается размещать возле торгово-развлекательных и бизнес-центров, а также на федеральных трассах и на выездах из крупных городов. Медленные ЭЗС заряжают машины от двух часов. Их планируется установить в районах многоэтажной застройки и во дворах.

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Автор: Петр Савельев
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