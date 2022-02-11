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Центробанк поднял ключевую ставку до 9,5%

Центробанк поднял ключевую ставку до 9,5%
Иллюстрация: cbr.ru

Совет директоров ЦБ РФ на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых, — сообщает пресс-служба регулятора.

#НОВОСТИ

Центробанк принимает подобное решение второй раз подряд — конгруэнтное решение было принято в декабре 2021 года.

Сейчас размер ключевой ставки приблизился к уровню апреля 2017 года — 9,75%.

В целом с марта 2021 года ЦБ повысил ставку восьмой раз подряд.

Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — пишет пресс-служба регулятора.

Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 4-4,5% до 5-6%. Он также допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

Регулятор ужесточает денежно-кредитную политику (ДКП), чтобы вернуть инфляцию к таргету 4%.

Официальная инфляция преодолела эту черту в конце 2020 года с рекордно низким показателем КС в 4,25%. С тех пор темпы роста потребительских цен в стране ускоряются.

Антон Силуанов, министр финансов России, 14 января сказал, что пик инфляции, по итогам 2021 г. составившей 8,39%, в России пройден, 2 февраля ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения в январе. Тем не менее, они все равно бьют многолетние рекорды в 13,7% и 14,8% в декабре.

В ноябре прошлого года Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ, заявила, что регулятор опустит ключевую ставку до уровня в 5-6% годовых не ранее середины 2023 года. Г-жа Набиуллина уверена, что предпринимаемые ЦБ меры для снижения инфляции действуют с задержкой в 3…6 кварталов.

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Автор: Петр Савельев
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