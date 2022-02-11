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Красноярский скелетонист Александр Третьяков остановился в шаге от олимпийского пьедестала

Красноярский скелетонист Александр Третьяков остановился в шаге от олимпийского пьедестала
Иллюстрация: www.sport-express.ru

Зимняя Олимпиада в Пекине стала для спортсмена четвертой в карьере, но не самой удачной. Ранее он стал бронзовым призером в Ванкувере (2010) и золотым в Сочи (2014).

#НОВОСТИ

В Сочи Третьяков стал первым в истории российского скелетона олимпийским чемпионом. В Пекине спортсмен в борьбе с очень сильными соперниками из Германии, Латвии и Китая завоевал четвертое место.

После первого дня соревнований по сумме двух попыток Александр Третьяков вместе с другим красноярцем Евгением Рукосуевым делил четвертое место в рейтинге. Третья попытка позволила опередить китайского скелетониста Янь Вэнгана – всего на пять тысячных секунды! Четвертый спуск оказался не таким удачным, в итоге Третьяков уступил китайцу 0,22 секунды.

Олимпийское золото уверенно выиграл Кристофер Гроттер, он опередил своего товарища по команде Акселя Юнга на 0,66 секунды.

Евгений Рукосуев стал шестым.

 

Автор: Петр Савельев
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