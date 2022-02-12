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Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел

Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел
Иллюстрация: торги-россии.рф

Мэрия в третий раз выставляет на продажу комплекс бывшего пионерлагеря «Салют» на Е. Стасовой, 58.

#НОВОСТИ

Объект расположен в мкрн. Плодово-Ягодная станция, вокруг — дачные и коттеджные массивы, участок имеет площадь 9,6 тыс. кв. м. Общая площадь всех построек — 10,4 тыс. кв. м. Начальная цена торгов — 35,4 млн рублей (предыдущий ценник составлял 41 млн).

Проблема участка в том, что назначение земельного участка подходит только под объекты рекреации или общественно-деловые, строить жилье на участке не получится.

Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел 1

Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел 2

Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел 3

Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел 4

Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел 5

Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел 6

Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел 7

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Автор: Петр Савельев
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