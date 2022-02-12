Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел
Мэрия в третий раз выставляет на продажу комплекс бывшего пионерлагеря «Салют» на Е. Стасовой, 58.
Объект расположен в мкрн. Плодово-Ягодная станция, вокруг — дачные и коттеджные массивы, участок имеет площадь 9,6 тыс. кв. м. Общая площадь всех построек — 10,4 тыс. кв. м. Начальная цена торгов — 35,4 млн рублей (предыдущий ценник составлял 41 млн).
Проблема участка в том, что назначение земельного участка подходит только под объекты рекреации или общественно-деловые, строить жилье на участке не получится.
По теме
-
Пионерлагерь «Салют» продается за 41 млн рублей
Заброшенный пионерлагерь советской постройки в Октябрьском районе Красноярска выставлен на торги за 40,7 млн рублей.22.08.2021Новости ДККрасноярск
-
«Монолит-Холдинг» планирует вернуться к застройке Плодово-Ягодной станции
Проект жилого комплекса компании разработали еще несколько лет назад, но тогда к его реализации приступать не стали. Теперь его, возможно, придется чуть изменить.18.03.2021Новости ДККрасноярск
-
На инфраструктуру Красноярска хотят занять почти 30 млрд рублей с помощью облигаций
Эти деньги, вероятно, пойдут на дороги и сети в Октябрьском районе и «Солонцах-2». Сейчас вопрос дорабатывается с федеральными структурами, но власти полны оптимизма.26.01.2021Новости ДККрасноярск
-
В дачных поселках под Красноярском в два раза вырос интернет-трафик
МТС проанализировала потребление трафика в дачных поселках в окрестностях Красноярска: в апреле-начале мая зафиксирован двукратный рост трафика по сравнению с тем же периодом прошлого года.18.05.2020Новости ДККрасноярск
-
В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за агрессивных бездомных животных
Оперативный межведомственный штаб по обращению с бездомными животными принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в ряде районов, где ситуация требует усиленного контроля.28.02.2020Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске рядом с СФУ построят гольф-клуб
Началась разработка проекта гольф-клуба, который планируют построить в Красноярске.17.09.2018Новости ДККрасноярск