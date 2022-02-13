Мэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. Свободный
На портале Госзакупки появился соответствующий лот, размещенный департаментом муниципального заказа регионально центра.
Предлагается создать проект реконструкции проспекта на участке от ул. М. Годенко до ул. Пролетарской.
Цена контракта более 15 миллионов рублей.
Проект подразумевает расширение проезжей части до 6 полос, качественный водоотвод и озеленение прилегающей территории.
Протяженность реконструируемого участка 600 м.
Необходимо увязать существующую дорогу с новым проектом, заложить гарантийный срок асфальтового покрытия не менее 50 лет, проработать варианты организации дорожного движения на пр. Свободный от ул. Лесопарковой до ул. Пролетарской.
Заявки принимаются до 21 февраля, 24 февраля планируется подвести итоги конкурса.
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