Красноярцы на треть увеличили «средний чек» в ломбардах
Банк России посчитал количество займов, выданных ломбардами в Красноярском крае в 2021 году. Количество выдач средств сократилось, но суммы – значительно возросли.
Как сообщила пресс-служба Центробанка, с января по сентябрь 2021 года ломбарды, зарегистрированные в Красноярском крае, выдали 274 тысячи займов на 2,7 млрд рублей, годом ранее в аналогичном периоде было выдано 329 тысяч на 2,5 млрд рублей. Таким образом, количество выдач в 2021-м сократилось на 17%, общая сумма выросла на 8%. Средний размер займа в 2021 году увеличился на 31%, до 9843 рублей.
В Банке России также отмечают, что количество ломбардов в Красноярском крае за год сократилось более чем в два раза: со 153 до 71.
На рынке остались компании, которые прошли процедуру допуска по новым правилам в июле прошлого года, они сохранили основной портфель. Тогда же началась маркировка сайтов ломбардов, включенных в реестр, поисковыми системами, что упростило идентификацию легальных организаций заемщиками», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Он также добавил, что процедура выдачи денег под залог в ломбарде с середины прошлого года стала проще и понятнее для заемщика. Она сопровождается оформлением только залогового билета, в котором наглядно указаны индивидуальные условия займа и прописаны данные о залоге. На первой странице документа размещается информация о полной стоимости займа в процентах и рублях.
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