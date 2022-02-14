Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.02
74,98
85,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бесхозным электросетям и подстанциям в Красноярском крае найдут новых владельцев

Бесхозным электросетям и подстанциям в Красноярском крае найдут новых владельцев
Автор фото: Scottslm . Иллюстрация: pixabay.com

По данным министерства промышленности, энергетики и ЖКХ, на сегодняшний день в Красноярском крае насчитывается 1080 объектов электросетевой инфраструктуры, которые не принадлежат никому.

#НОВОСТИ

Такая ситуация – когда объекты инфраструктуры не имеют хозяина и не проходят регламентное обслуживание – ставит под угрозу надежность энергоснабжения и безопасность населенных пунктов. Поэтому правительство региона намерено до 2024 года найти всем таким объектам новых владельцев из числа работающих в Красноярском крае электросетевых предприятий.

При этом количество электросетевых организаций в крае будет сокращаться: в настоящее время федеральное Минэнерго разрабатывает критерии соответствия стандартам территориальных сетевых организаций, что может привести к слиянию более мелких ТСО с более крупными. Сейчас на территории Красноярского края работают 45 ТСО.

Как отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев, такой подход благотворно повлияет на состояние электросетевого хозяйства в регионе.

Безусловно, более жесткие требования к критериям отнесения ТСО обеспечат высокий уровень эксплуатации объектов, повышение надежности и качества электроснабжения населения», - цитирует министра краевой портал.

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бывший «Тойота-Центр» Кангуна продан за 400 млн рублейБывший «Тойота-Центр» Кангуна продан за 400 млн рублей
  • В Красноярске построят два муниципальных жилых домаВ Красноярске построят два муниципальных жилых дома
  • В Красноярске бывший главный полицейский по борьбе с коррупцией получил срок за взяткиВ Красноярске бывший главный полицейский по борьбе с коррупцией получил срок за взятки
  • Пахнет уголовкой: вицегенпрокурор проверил «Красноярский завод синтетического каучука»Пахнет уголовкой: вицегенпрокурор проверил «Красноярский завод синтетического каучука»
  • Губернатор внес изменения в антиковидный указ, они касаются школГубернатор внес изменения в антиковидный указ, они касаются школ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.