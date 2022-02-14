Бесхозным электросетям и подстанциям в Красноярском крае найдут новых владельцев
По данным министерства промышленности, энергетики и ЖКХ, на сегодняшний день в Красноярском крае насчитывается 1080 объектов электросетевой инфраструктуры, которые не принадлежат никому.
Такая ситуация – когда объекты инфраструктуры не имеют хозяина и не проходят регламентное обслуживание – ставит под угрозу надежность энергоснабжения и безопасность населенных пунктов. Поэтому правительство региона намерено до 2024 года найти всем таким объектам новых владельцев из числа работающих в Красноярском крае электросетевых предприятий.
При этом количество электросетевых организаций в крае будет сокращаться: в настоящее время федеральное Минэнерго разрабатывает критерии соответствия стандартам территориальных сетевых организаций, что может привести к слиянию более мелких ТСО с более крупными. Сейчас на территории Красноярского края работают 45 ТСО.
Как отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев, такой подход благотворно повлияет на состояние электросетевого хозяйства в регионе.
Безусловно, более жесткие требования к критериям отнесения ТСО обеспечат высокий уровень эксплуатации объектов, повышение надежности и качества электроснабжения населения», - цитирует министра краевой портал.
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