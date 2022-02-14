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Аэропорт Красноярск подвел итоги января: снова рекорд по перевозке пассажиров

Аэропорт Красноярск подвел итоги января: снова рекорд по перевозке пассажиров
Иллюстрация: www.facebook.com/kja.aero

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, в январе 2022 году аэропорт обслужил 205 333 пассажира. И это в полтора раза больше, чем в январе 2021 года.

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Тогда пассажиропоток составил 132 536 человек. Это самый высокий январский пассажирский трафик за все время работы аэропорта. При этом январь считается «низким» месяцем для авиаперевозок.

Количество взлет-посадок в первом месяце текущего года тоже выросло на треть (35%): 1512 против 1 124 в январе 2021-го.

Увеличился грузооборот: в январе через красноярский аэропорт перевалили 1 459 тонн – рост составил 39,5% к январю 2021 года, когда аэропортом было обработано 1 046 тонн груза за месяц.

Самыми востребованными направлениями января стали Москва, Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург, Норильск и Иркутск.

Больше всего пассажиров перевез «Аэрофлот», это результат создания хаба компании в Красноярске. В пятерке лидеров по пассажирскому трафику также S7, «Победа», Utair и NordStar.

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Автор: Петр Савельев
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