Омикрон в Красноярском крае пошел на спад
По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, за выходные в крае количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса значительно уменьшилось.
Так, например, в пятницу регион поставил рекорд по количеству заболевших – 8192 случая, по данным на утро понедельника в регионе зафиксировано 5 257 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение заболеваемости: волна пошла на спад.
В краевом оперштабе также сообщили, что три детские поликлиники, которые с началом волны были переведены в режим работы с инфекционными больными, возвращаются к нормальной работе со всеми категориями пациентов. Это три филиала городской детской поликлиники №8 по адресу ул. Партизана Железняка, 9Б, на улице Урванцева, 30а, и поликлиника по адресу Солнечный бульвар, 7.
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