Квартиры подорожали в Красноярске в течение 2021 года на 18%

Такие такому выводу пришли аналитики Красноярскстата, сравнивав цены на недвижимость в последних кварталах 2020 и 2021 годов.

В конце IV кв. 2021 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составляла 79,3 тыс. рублей, на вторичном рынке — 69,5 тыс. рублей.

В IV кв. 2021 года по отношению к IV кв. 2020 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 17,8 %, на вторичном рынке — на 18,6 %.

На первичном рынке жилья стоимость квартир улучшенного качества выросла на 18,9 %, среднего качества — на 13,7 %. На вторичном рынке жилья наибольший рост цен отмечался на квартиры улучшенного качества — на 21,3 %, стоимость элитных квартир повысилась на 18,3 %, квартир среднего качества — на 15,9 %, низкого качества — на 14,6 %.

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