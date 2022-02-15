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В бобслейных двойках на Олимпиаде-2022 россияне третьи после двух попыток

В бобслейных двойках на Олимпиаде-2022 россияне третьи после двух попыток
Иллюстрация: livesport.ru/

И это хорошая новость: Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев уверенно держатся на третьем месте, после двух немецких пар. Плохая новость: у красноярской двойки шансов на медаль нет.

#НОВОСТИ

Красноярец Максим Андрианов и его напарник из Минусинска Владислав Жаровцев – только в третьем десятке: после первой попытки они были 22-ми, по сумме двух попыток проиграли еще четыре позиции.

Максим Андрианов представлял Россию на Олмпиаде-2018 в Пхенчане, является двукратным чемпионом России в соревнованиях четверок и серебряным призером в соревнованиях двоек. Его напарник разгоняющий Владислав Жаровцев – дебютант олимпийских игр, он заменил другого участника российской сборной, заболевшего коронавирусом.

Впереди у спортсменов еще два соревновательных спуска, старты начнутся 15 февраля в 19.15 по времени Красноярска.

 

Автор: Петр Савельев
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