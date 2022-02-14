Норильчанина обвиняют в лжеминировании школ

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении подростка из Норильска, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Данное преступление предполагает наказание по ч. 3 ст. 207 УК РФ — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок 6…8 лет, — сообщает Следственный комитет края.

По версии правоохранителей, подросток из Норильска в январе 2022 года договорился в мессенджере с шестнадцатилетним приятелем за деньги совершить серию ложных сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений Волгограда «с целью дестабилизации деятельности органов власти». Далее подозреваемый трижды направлял по электронной почте сообщения в образовательные учреждения и получил за это переводом 10 тыс. рублей.

Подросток задержан в Норильске региональным УФСБ и отправлен под домашний арест.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в российских регионах задержаны 14 человек, причастных к рассылке лжесообщений о минировании — ранее правоохранители разыскивали причастных к массовым рассылкам в конце 2021 и начале 2022 годов. Были задержаны и арестованы двое школьников, которые рассылали ложные угрозы из-за нежелания ходить на занятия.

Ужесточение не помогло

Данная волна сваттинга (введение правоохранительных органов в заблуждение сообщениями об опасности: минирование, убийство, захват заложников и тд.) — не первая в России.

В 2017 году из-за ложных телефонных сообщений были эвакуированы более 3500 зданий, что побудило Госдуму ужесточить наказание за телефонный терроризм. Однако в 2019 году страна вновь столкнулась с волной анонимных сообщений, приходящих на электронную почту.

Последний раз волна сваттинга о минировании школ прокатилась по стране весной 2021 года:

1 марта — анонимное сообщение о минировании 36 школ в Донецке Ростовской области.

11 марта — 28 школ в Томске эвакуировали и проверили после угрозы анонимного источника. Им оказался 17-летний 11-классник одного из проверенных учебных заведений.

26 марта — сообщение о минировании всех школ и детских садов Подмосковья.

26 марта — в Перми массово эвакуировали все школы города.

5 апреля — все школы Хабаровска получили сообщение о минировании.

14…15 апреля — в Калуге два дня подряд шла массовая эвакуация школ, детских садов и больниц после сообщения анонима. Ответственность на себя взяла некая хакерская группировка «Cinasa».

16 апреля — в Хабаровске после ложного сообщения о минировании школы задержана ученица восьмого класса.

23 апреля — 6 школ в Березниках эвакуированы. Сообщалось, что аноним требовал от директора одной из школ оплаты в размере 2 млн рублей под угрозой взрыва.

15 мая — в Казани эвакуировали 15 школ после ложных сообщений.

18 мая — в Екатеринбурге две школы эвакуированы после ложного предупреждения.

18 мая — в школы Казани на протяжение нескольких дней поступают угрозы о минировании. Анонимы представляются сообщниками «казанского стрелка» Ильназа Галявиева.

17 мая — сообщения о минировании 10 школ в центре Москвы.

20 мая — в школы Тюмени четыре дня подряд массово поступают сообщения о минировании.

Связь между сваттерами обычно происходит в закрытых группах Телеграм.

Всего за 2021 год Роскомнадзором в единый реестр запрещенной информации было внесено более 48 тыс. ссылок в мессенджере Telegram, содержащие запрещенные материалы. Из них удалено свыше 46 тыс. ссылок, что составляет 96,5%.

За неудаление в установленный законом срок запрещенного контента с начала 2021 года Telegram был оштрафован на общую сумму 49 млн рублей.

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