Норильчанина обвиняют в лжеминировании школ
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении подростка из Норильска, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Данное преступление предполагает наказание по ч. 3 ст. 207 УК РФ — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок 6…8 лет, — сообщает Следственный комитет края.
По версии правоохранителей, подросток из Норильска в январе 2022 года договорился в мессенджере с шестнадцатилетним приятелем за деньги совершить серию ложных сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений Волгограда «с целью дестабилизации деятельности органов власти». Далее подозреваемый трижды направлял по электронной почте сообщения в образовательные учреждения и получил за это переводом 10 тыс. рублей.
Подросток задержан в Норильске региональным УФСБ и отправлен под домашний арест.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в российских регионах задержаны 14 человек, причастных к рассылке лжесообщений о минировании — ранее правоохранители разыскивали причастных к массовым рассылкам в конце 2021 и начале 2022 годов. Были задержаны и арестованы двое школьников, которые рассылали ложные угрозы из-за нежелания ходить на занятия.
Ужесточение не помогло
Данная волна сваттинга (введение правоохранительных органов в заблуждение сообщениями об опасности: минирование, убийство, захват заложников и тд.) — не первая в России.
В 2017 году из-за ложных телефонных сообщений были эвакуированы более 3500 зданий, что побудило Госдуму ужесточить наказание за телефонный терроризм. Однако в 2019 году страна вновь столкнулась с волной анонимных сообщений, приходящих на электронную почту.
Последний раз волна сваттинга о минировании школ прокатилась по стране весной 2021 года:
- 1 марта — анонимное сообщение о минировании 36 школ в Донецке Ростовской области.
- 11 марта — 28 школ в Томске эвакуировали и проверили после угрозы анонимного источника. Им оказался 17-летний 11-классник одного из проверенных учебных заведений.
- 26 марта — сообщение о минировании всех школ и детских садов Подмосковья.
- 26 марта — в Перми массово эвакуировали все школы города.
- 5 апреля — все школы Хабаровска получили сообщение о минировании.
- 14…15 апреля — в Калуге два дня подряд шла массовая эвакуация школ, детских садов и больниц после сообщения анонима. Ответственность на себя взяла некая хакерская группировка «Cinasa».
- 16 апреля — в Хабаровске после ложного сообщения о минировании школы задержана ученица восьмого класса.
- 23 апреля — 6 школ в Березниках эвакуированы. Сообщалось, что аноним требовал от директора одной из школ оплаты в размере 2 млн рублей под угрозой взрыва.
- 15 мая — в Казани эвакуировали 15 школ после ложных сообщений.
- 18 мая — в Екатеринбурге две школы эвакуированы после ложного предупреждения.
- 18 мая — в школы Казани на протяжение нескольких дней поступают угрозы о минировании. Анонимы представляются сообщниками «казанского стрелка» Ильназа Галявиева.
- 17 мая — сообщения о минировании 10 школ в центре Москвы.
- 20 мая — в школы Тюмени четыре дня подряд массово поступают сообщения о минировании.
Связь между сваттерами обычно происходит в закрытых группах Телеграм.
Всего за 2021 год Роскомнадзором в единый реестр запрещенной информации было внесено более 48 тыс. ссылок в мессенджере Telegram, содержащие запрещенные материалы. Из них удалено свыше 46 тыс. ссылок, что составляет 96,5%.
За неудаление в установленный законом срок запрещенного контента с начала 2021 года Telegram был оштрафован на общую сумму 49 млн рублей.
________
Читайте также
-
В Красноярске снова «заминировали» школы
После небольшого затишья, школы города снова получили письма с сообщением о минировании. Первая смена распущена по домам.07.02.2022Новости ДККрасноярск
-
Школьники, которые неделю «минировали» учебные заведения, хотели сорвать контрольную
Сейчас двое 17-летних подростков, которые сообщали о массовых минированиях школ и детских садов, находятся под арестом. Следственный комитет показал кадры с задержанными школьниками.24.01.2022Новости ДККрасноярск
-
Суд отправил двух подозреваемых в «минировании» школьников в СИЗО
Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения двоим 17-летним школьникам, которые подозреваются в заведомо ложных сообщениях о минировании.22.01.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске задержаны «авторы» рассылки о лжеминировании. Это школьники
В Красноярске задержана группа подростков, развлекавшихся рассылкой угроз российским школам и детским садам о минировании. Школьники утверждают, что заказчиков у них нет.21.01.2022Новости ДККрасноярск
-
-
Школы Красноярска больше не будут эвакуировать
После того, как учебные заведения взяли под круглосуточную охрану, власти решили не реагировать эвакуацией на сообщения о минировании.19.01.2022Новости ДККрасноярск
-
Красноярские школы переходят на дистанционный режим. Из-за «минирований»
Волна псевдоминирований школ и прочих учреждений очередной раз накрыла Красноярск. Чтобы не ломать учебный процесс некоторые школы перешли на удаленный формат обучения.18.01.2022Новости ДККрасноярск