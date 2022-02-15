В Дудинке хотят построить этнопарк за 100 млн

Сейчас местные власти ищут подрядчика для выполнения этих работ. Пока безуспешно.

Этнопарк «Таймыр. Легенды тундры» хотят построить в Дудинке (Красноярский край). Местный муниципальный спортивный комплекс разместил соответствующее объявление на сайте госзакупок.

Победитель торгов должен будет благоустроить 30 га земли на правом берегу Енисея (в районе бывшего гидропорта), оборудовав здесь качели, веревочный городок, полосы препятствий, беседки и другие конструкции. Приступить к работам ему нужно будет не позднее 21 мая 2022 года, а закончить — к 1 ноября 2022 года.

За все это подрядчику готовы заплатить чуть больше 101 млн рублей.

Желающим нужно подать заявку до 28 февраля 2022 года.

Это второй раз, когда власти Дудинки ищут исполнителя на этот проект. В первый раз прием заявок окончился 7 февраля 2022 года. К этому сроку никто не изъявил желания взяться за этнопарк. При этом цена была такой же.

Читайте также:

Тендер сорван: желающих благоустроить Каменку подрядчиков за 216 млн рублей не нашлось В Красноярске отменены торги на благоустройство парка «Каменка» по причине отсутствия интереса от подрядчиков — победителя должны были выбрать 7 февраля.

На месте бывшего рынка «Казачий» в Красноярске построят бассейн

Идею сформулировали еще в прошлом году, но к реализации собираются приступить только в этом. Здесь же обещают разбить сквер.

У парка «Ергаки» появилась интерактивная карта

Дирекция парка «Ергаки» обновила сайт и интерактивную карту заповедника. Теперь туристы смогут не только узнавать информацию о парке, но и читать познавательные статьи о флоре и фауне заповедника.