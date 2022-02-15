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В Дудинке хотят построить этнопарк за 100 млн

В Дудинке хотят построить этнопарк за 100 млн
Иллюстрация: turbaza.spb.ru

Сейчас местные власти ищут подрядчика для выполнения этих работ. Пока безуспешно.

#НОВОСТИ
Этнопарк «Таймыр. Легенды тундры» хотят построить в Дудинке (Красноярский край). Местный муниципальный спортивный комплекс разместил соответствующее объявление на сайте госзакупок.
 
Победитель торгов должен будет благоустроить 30 га земли на правом берегу Енисея (в районе бывшего гидропорта), оборудовав здесь качели, веревочный городок, полосы препятствий, беседки и другие конструкции. Приступить к работам ему нужно будет не позднее 21 мая 2022 года, а закончить — к 1 ноября 2022 года.
 
За все это подрядчику готовы заплатить чуть больше 101 млн рублей.
 
Желающим нужно подать заявку до 28 февраля 2022 года.
 
Это второй раз, когда власти Дудинки ищут исполнителя на этот проект. В первый раз прием заявок окончился 7 февраля 2022 года. К этому сроку никто не изъявил желания взяться за этнопарк. При этом цена была такой же.
 
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Автор: Петр Савельев
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