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На Таймыре построят ветропарк для морского порта «Енисей»

На Таймыре построят ветропарк для морского порта «Енисей»
Автор фото: Oimheidi . Иллюстрация: pixabay.com

Порт будет обслуживать каменноугольный кластер на базе Сырадасайского месторождения, его разработкой занимается компания Романа Троценко «Северная звезда»

#НОВОСТИ

Как сообщило министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, мощность ветропарка составит 4 МВт, он будет обслуживать морской порт «Енисей», через который планируется перевалка угля.

В рамках проекта освоения Сырадасайского месторождения «Северная звезда» намерена построить обогатительную фабрику, вахтовый поселок, электростанцию, аэродром, автодороги и морской порт. Объем добычи предполагается на уровне 5 млн тонн угля в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором. Инвестиции в проект оцениваются в 45 млрд рублей.

Строительство необходимой инфраструктуры уже идет.

Сырадасайское угольное месторождение входит в состав КИП «Енисейская Сибирь», проект его освоения одним из первых получил статус резидента Арктической зоны РФ.

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Автор: Петр Савельев
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