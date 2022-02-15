На Таймыре построят ветропарк для морского порта «Енисей»

Порт будет обслуживать каменноугольный кластер на базе Сырадасайского месторождения, его разработкой занимается компания Романа Троценко «Северная звезда»

Как сообщило министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, мощность ветропарка составит 4 МВт, он будет обслуживать морской порт «Енисей», через который планируется перевалка угля.

В рамках проекта освоения Сырадасайского месторождения «Северная звезда» намерена построить обогатительную фабрику, вахтовый поселок, электростанцию, аэродром, автодороги и морской порт. Объем добычи предполагается на уровне 5 млн тонн угля в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором. Инвестиции в проект оцениваются в 45 млрд рублей.

Строительство необходимой инфраструктуры уже идет.

Сырадасайское угольное месторождение входит в состав КИП «Енисейская Сибирь», проект его освоения одним из первых получил статус резидента Арктической зоны РФ.

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