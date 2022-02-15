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В Лесосибирске запустили новое производство пиломатериалов

Склад ЛДЗ
Склад ЛДЗ. Иллюстрация: ldz24.ru

Старт новой линии позволит предприятию увеличить объемы производства примерно на 15%.

#НОВОСТИ
Но Лесосибирском деревоперерабатывающем заводе (ООО «ЛДЗ») ввели в эксплуатацию новую линию по распиловке тонкомерного сырья (диаметр бревен 10-20 см), сообщили в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края.
В цехе будут выпускать доски, брус и другие пиломатериалы, которые будут отправлять как на экспорт, так и на внутренний рынок», — уточнили в правительстве.
Как рассказал DK.RU директор ЛДЗ Сергей Лемешев, инвестиции в проект составили порядка 100 млн рублей. Новая линия сможет производить до 300 кубометров пиломатериалов из тонкомерного сырья в смену.
Теперь мы сможем увеличить долю таких пиломатериалов в нашей продукции до 45-49%, что позволит поставлять ее на экспорт. А с учетом сегодняшних цен на мировом рынке, этот проект окупиться примерно за год», — говорит Лемешев.
В целом же, запуск нового производства, как говорят в правительстве, позволит ЛДЗ нарастить общий объем производства на 15%.
 
Добавим, что Лесосибирский деревоперерабатывающий завод работает на рынке с 2010 года. По данным сервиса «Зачестныйбизнес», его основным учредителем (90% уставного капитала) является компания «Домостроительный комбинат клеенных модульных конструкций 2» из Татарстана. По итогу 2020 года (данных за 2021-й пока нет) ЛДЗ показал убыток в 2,9 млн рублей при выручке 175 млн.
 
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Новые активы расположены в Красноярском крае и Иркутской области. Их приобретение обошлось холдингу в более чем полмиллиарда долларов.

С начала года из Красноярского края за рубеж вывезли почти полмиллиона кубов леса

Большая часть — это пиломатериалы, которые ушли в Китай. Круглый же лес превалировал в поставках внутри России.

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Автор: Петр Савельев
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