Красноярцы массово пошли за кредитками

По количеству выданных кредитных карт Красноярский край оказался вторым в Сибири, а вот по динамике спроса — на первом.

В январе 2022 года в Красноярском крае было выдано порядка 30 тысяч новых кредитных карт, что на 60% больше, чем в этом же месяце прошлого года, сообщает Объединенное кредитное бюро.

По СФО больше, чем в крае, кредиток выдали только в Новосибирской области (31 тысяча), но динамика год к году в этом регионе была существенно ниже — 40%.

В целом же по России за первый месяц 2022 года банки выдали 1,37 млн кредитных карт, что больше результата января 2021-го на те же 60%.

Выдачи кредитных карт выросли на фоне высоких инфляционных ожиданий у россиян, а также растущего потребительского спроса. При этом мы видим, что банки все чаще выдают кредитки заемщикам с низким доходом, но с небольшим кредитным лимитом», — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Читайте также:

Красноярцы набрали автокредитов более чем на 15 млрд рублей Итоговая сумма по году почти на две трети превзошла ту, что была годом ранее. Это один из самых высоких приростов по стране.

Красноярцы стали больше занимать на покупку жилья

Ипотечные кредиты в Красноярском крае за год выросли почти на треть. Это одна из самых выразительных динамик в России. Даже в среднем же по стране рост несколько меньше.

Банк России обнаружил в Красноярском крае более 50 «черных» кредиторов

52 компании, предоставляющих финансовые услуги, входят в список организаций с признаками нелегальной деятельности на данный момент, сообщили в Красноярском отделении ЦБ.