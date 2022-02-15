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Красноярцы массово пошли за кредитками

Красноярцы массово пошли за кредитками
Иллюстрация: parohod.online

По количеству выданных кредитных карт Красноярский край оказался вторым в Сибири, а вот по динамике спроса — на первом.

#НОВОСТИ
В январе 2022 года в Красноярском крае было выдано порядка 30 тысяч новых кредитных карт, что на 60% больше, чем в этом же месяце прошлого года, сообщает Объединенное кредитное бюро.
 
По СФО больше, чем в крае, кредиток выдали только в Новосибирской области (31 тысяча), но динамика год к году в этом регионе была существенно ниже — 40%.
 
В целом же по России за первый месяц 2022 года банки выдали 1,37 млн кредитных карт, что больше результата января 2021-го на те же 60%.
 
Красноярцы массово пошли за кредитками 1
Выдачи кредитных карт выросли на фоне высоких инфляционных ожиданий у россиян, а также растущего потребительского спроса. При этом мы видим, что банки все чаще выдают кредитки заемщикам с низким доходом, но с небольшим кредитным лимитом», — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
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Итоговая сумма по году почти на две трети превзошла ту, что была годом ранее. Это один из самых высоких приростов по стране.

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Ипотечные кредиты в Красноярском крае за год выросли почти на треть. Это одна из самых выразительных динамик в России. Даже в среднем же по стране рост несколько меньше.

Банк России обнаружил в Красноярском крае более 50 «черных» кредиторов

52 компании, предоставляющих финансовые услуги, входят в список организаций с признаками нелегальной деятельности на данный момент, сообщили в Красноярском отделении ЦБ.

Автор: Петр Савельев
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