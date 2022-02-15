IoT становится «управдомом»: цифровые кейсы ЖКХ

Удаленно открыть дверь квартиры, доверить коммунальные хлопоты счетчикам и выстроить логистику вывоза ТБО. На что еще способен интернет вещей в ЖКХ?

ЖКХ в новейшей истории России нередко сравнивали с «черной дырой». Коммунальщики сталкивались с проблемой потерь в сетях, поиском и устранением поломок в системах приводил к длительным отключениям, что негативно сказывалось на решении ключевой задачи отрасли — обеспечение бесперебойной работы комплекса. Ситуация стала меняться с приходом в отрасль цифровых технологий.

Кейс №1. «Цифровой водоканал» вернул 150 тыс. кубометров воды

Еще на заре внедрения интернета вещей в России эксперты прогнозировали востребованность цифровых технологий именно в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Существующая практика подтверждает справедливость этого тезиса.

Именно в сегменте ЖКХ IoT показывает свою эффективность на примере конкретных кейсов. Один из них был реализован в Копейске (Челябинская область) компанией МТС. Так, пилотный проект «Цифровой водоканал» дает возможность провести онлайн-мониторинга воды, отпускаемой потребителю. С его помощью удалось выявить существенный перерасход — управляющая компания переплатила поставщику за лишние 150 тысяч кубов.

За счет внедрения IoT-решений коммунальщики сегодня не только отлаживают учет, но и повышают надежность сетей. «Цифровой водоканал» от МТС способен следить за состоянием всей системы, выявляя аварийные ситуации и неисправное оборудование. Копейск, к примеру, из-за некорректной работы ряда устройств, получал в три раза меньше воды, чем было необходимо. Но после выявления поломок, проблема была решена.

По данным российских ресурсоснабжающих организаций, общие потери в сетях водоснабжения составляют более 100 млрд рублей в год. Водоканалы сталкиваются с искажением данных и неучтенным потреблением. Интернет вещей позволяет оперативно и эффективно решать эти задачи, повышая прозрачность и надежность систем», — рассказал директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Красноярском крае Александр Лыткин.

Кейс №2. Сервис Vdome настроил коммуникацию между жильцами и УК

Интернет вещей находит применение и на другом конце цепочки ЖКХ — непосредственно у потребителей. В первую очередь речь идет об «умных» счетчиках воды и электроэнергии. Эти устройства позволяют забыть об ежемесячной передаче показаний — все делается автоматически. В результате повышается своевременность передачи и достоверность данных.

Цифровые технологии кардинально меняют «взаимоотношения» людей и домов, наша «коммунальная» жизнь становится все более удобной и безопасной. Так, сервис Vdome от МТС позволяет жителям удаленно управлять и коммуналкой, и собственной квартирой. Это комплекс, объединяющий в ПО для управляющих компаний и мобильное приложение для жильцов, через которое можно узнавать новости УК, передавать данные, оплачивать счета и даже вызвать мастера. В свою очередь управляющие компании получают возможность следить за состоянием дома, отслеживать степень удовлетворенности жильцов сервисом, повышать безопасность.

Спрос на сервис Vdome сейчас очень высок: например его внедрила управляющая компания, которая обслуживает 13 новостроек Абакана.

Цифровые продукты в состоянии кардинально изменить наш взгляд на комфорт, безопасность и благоустройство в сфере недвижимости и строительства. Покупателей сегодня интересует не только качество постройки и доступность инфраструктуры, но и наличие в домах счетчиков с возможностью дистанционной передачи показаний, видеонаблюдение на территории дома и другие цифровые решения», — говорит Александр Лыткин.

Кейс №3. «Умные домофоны» слышат владельца из другого города

Уникальность современных IoT-решений состоит в том, что они позволят решать, как комплексные, так и точечные задачи. Например, в Хабаровске на одном из домов были установлены «умные» домофоны. Они открывают двери по команде, отправленной владельцев квартиры через мобильное приложение. Можно впустить гостя находясь вне дома и даже города – лишь бы работал мобильный интернет. Впрочем, даже если его нет, вызов с домофона придет владельцу в виде звонка, ответив на который можно поговорить с пришедшим и, при необходимости, открыть ему дверь.

Кейс №4. ERP-платформа предотвращает стихийные свалки

Интернет вещей нашел применение и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, в Ростовской области была внедрена ERP-платформа, которая помогла вывести контроль за отходами на качественно новый уровень.

Основная часть этой платформы — интерактивная карта, на которой в реальном времени отображаются все контейнеры и мусоровозы. Таким образом можно контролировать заполненность мусорных площадок и следить за соблюдением графика вывоза. Его, кстати, платформа разрабатывает сама, основываясь на данных о скорости заполнения контейнеров.

Комплекс позволяет предотвратить появление несанкционированных свалок – любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает улучшить экологическую обстановку в регионах: благодаря оптимально выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьшается количество вредных выбросов. В перспективе система позволит прогнозировать загруженность полигонов и мусороперерабатывающих предприятий», - рассказал Александр Лыткин.

P.S. В целом, по прогнозам МТС, емкость рынка IoT-решений в ЖКХ уже в 2023 году почти утроится, составив примерно 13,8 млрд рублей. Целиком же объем российского рынка интернета вещей в обозначенный срок превысит 153,2 млрд рублей.