Сибиряки обзаводятся брокерскими счетами

В 2021 году количество сибиряков, имеющих брокерские счета, выросло до 2,1 млн человек, — сообщает Центробанк.

По данным регулятора, в прошлом году в Сибирском федеральном округе темп прироста новых инвесторов составил в среднем 21% в квартал. Подобная активность объясняется поиском альтернативы банковским депозитам, которые превратились в малоэффективный способ сбережения денег от инфляции в условиях постоянного снижения ключевой ставки ЦБ, — пишет Ъ.

На начало IV кв. 2021 года количество розничных инвесторов в Сибири, открывших брокерские счета или счета ДУ, составило 2,1 млн человек по данным Сибирского ГУ Банка России.

Наибольшее количество розничных инвесторов — в Красноярском крае (358,8 тыс.), Новосибирской (346,9 тыс.), Иркутской (315,7 тыс.) и Кемеровской (325,3 тыс.) областях.

В Сибирском банке ПАО «Сбербанк» в прошлом году количество открытых брокерских счетов физических лиц увеличилось в 2,1 раза по сравнению с 2020 годом.

В банке «Открытие» в 2021 году число клиентов из Сибири выросло на 37% в сравнении с 2020-м.

Число клиентов «ВТБ капитал инвестиции» в Сибирском федеральном округе в 2021 году выросло на 90% и превысило 98 тыс. человек.

Совокупный объем инвестиционных портфелей сибиряков на начало IV кв. 2021 года составил 527 млрд рублей (441,1 млрд на брокерском обслуживании и 85,9 млрд на ДУ). Размер совокупного клиентского портфеля физических и юридических лиц вырос с 1 октября 2020 по 1 октября 2021 в 1,34 раза (с 503,1 до 672,5 млрд рублей). Тем не менее, 67% счетов нефондированные — владельцы не торопятся их пополнять.

По данным ЦБ, средний объем портфеля частного инвестора в Сибири в IV кв. 2021 составлял 220 тыс. рублей.

Средний размер фондированных счетов составил по Сибири составил 655 тыс. рублей.

В доверительном управлении средний портфель на 1 октября 2021 года по Сибири составил 1,2 млн рублей.

В Москве количество клиентов брокерских компаний составляло на октябрь 2021 года 1,9 млн, то в Сибири масштабы более скромные в абсолютном выражении — среди лидеров сибирских регионов — Красноярский край (13 место — 359 тыс. клиентов), Новосибирская область (14 место и 346,8 тыс. инвесторов).

Но если оценить процентную долю инвесторов относительно размера населения, то цифры практически сравняются — 12% в Красноярском крае и Новосибирской области, а в Москве около 15%.

По объему активов частных инвесторов Красноярский край занимает 15-е место (82,7 млрд рублей), Новосибирская область — 12-е место (104,4 млрд рублей).

Сибиряки предпочитают выбирать инструменты для инвестиций самостоятельно — доля счетов на доверительном управлении по Сибири — менее 4%.

Эксперты отмечают, что большее число брокерских счетов открыто людьми возрастом 20…40 лет, а 80% клиентских активов приходится на инвесторов 40+.

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