На КЭФ-22 молодые лидеры презентуют проекты по развитию российских городов

В первый день Красноярского экономического форума состоится Молодежная площадка «Поколение-2030». Ее участниками станут 800 участников, еще 1000 человек присоединится к обсуждениям дистанционно.

Главный вектор обсуждений в рамках молодежного дня КЭФ зададут участники-лидеры. Они прилетят в Красноярск за 5 дней до начала мероприятия и в рамках форсайт-сессии разработают проекты, соответствующие пяти направлениям обсуждений: «Общество для жизни в городе», «Креативная экономика», «Городская мобильность», «Новые мегаполисы – архитектура», «Здоровый город для будущего и настоящего». 2 марта, в нулевой день КЭФ, они представят результаты своей работы гостям и экспертам Молодежной площадки.

К участию в Молодежной площадке КЭФ в категории «Лидер» приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет со всей России. Лидером может стать молодой специалист научно-образовательного учреждения, представитель некоммерческого сектора, академического сообщества, эксперт в сфере экономики, бизнеса, экологии или цифровизации. Для успешного прохождения конкурсного отбора обязательно участие в социально значимых мероприятиях регионального, всероссийского и/или международного уровня, а также наличие идеи или проекта, который будет представлен в рамках Молодежной площадки «Поколение-2030». Их количество составит 20 человек.

В настоящее время уже подано более 100 заявок от потенциальных лидеров из 19 регионов страны (Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Иркутская, Белгородская, Кировская, Липецкая, Новосибирская области, республики Калмыкия, Саха (Якутия), Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и другие).

Напомним, тема Молодежной площадки этого года – «Красноярск-400: Город будущего». Желающие присоединиться к мероприятию в качестве «Лидера» могут подать заявку до 19 февраля на сайте pokolenie2030.ru. Там же можно ознакомься с регламентом участия.

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