Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.02
76,57
86,84
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На КЭФ-22 молодые лидеры презентуют проекты по развитию российских городов

На КЭФ-22 молодые лидеры презентуют проекты по развитию российских городов
Иллюстрация: архив ДК

В первый день Красноярского экономического форума состоится Молодежная площадка «Поколение-2030». Ее участниками станут 800 участников, еще 1000 человек присоединится к обсуждениям дистанционно.

#НОВОСТИ

Главный вектор обсуждений в рамках молодежного дня КЭФ зададут участники-лидеры. Они прилетят в Красноярск за 5 дней до начала мероприятия и в рамках форсайт-сессии разработают проекты, соответствующие пяти направлениям обсуждений: «Общество для жизни в городе», «Креативная экономика», «Городская мобильность», «Новые мегаполисы – архитектура», «Здоровый город для будущего и настоящего». 2 марта, в нулевой день КЭФ, они представят результаты своей работы гостям и экспертам Молодежной площадки.

К участию в Молодежной площадке КЭФ в категории «Лидер» приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет со всей России. Лидером может стать молодой специалист научно-образовательного учреждения, представитель некоммерческого сектора, академического сообщества, эксперт в сфере экономики, бизнеса, экологии или цифровизации. Для успешного прохождения конкурсного отбора обязательно участие в социально значимых мероприятиях регионального, всероссийского и/или международного уровня, а также наличие идеи или проекта, который будет представлен в рамках Молодежной площадки «Поколение-2030». Их количество составит 20 человек.

В настоящее время уже подано более 100 заявок от потенциальных лидеров из 19 регионов страны (Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Иркутская, Белгородская, Кировская, Липецкая, Новосибирская области, республики Калмыкия, Саха (Якутия), Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и другие).

Напомним, тема Молодежной площадки этого года – «Красноярск-400: Город будущего». Желающие присоединиться к мероприятию в качестве «Лидера» могут подать заявку до 19 февраля на сайте pokolenie2030.ru. Там же можно ознакомься с регламентом участия.

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пахнет уголовкой: вицегенпрокурор проверил «Красноярский завод синтетического каучука»Пахнет уголовкой: вицегенпрокурор проверил «Красноярский завод синтетического каучука»
  • Мэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. СвободныйМэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. Свободный
  • Прокуратура утвердила новое обвинение Быкову в деле об убийстве двух предпринимателейПрокуратура утвердила новое обвинение Быкову в деле об убийстве двух предпринимателей
  • Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевелЗаброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел
  • Рост прибыли Роснефти связан с нефтегазовой провинцией на севере Красноярского краяРост прибыли Роснефти связан с нефтегазовой провинцией на севере Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.