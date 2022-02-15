Книга – лучший подарок… на День святого Валентина

Среди самых популярных подарков на 14 февраля оказались книги, смартфоны и обувь. Такие данные приводят аналитики «МегаФона», изучившие «предпраздничный» трафик.

Как выяснилось, подарки на День святого Валентина жители Красноярского края начинают выбирать на маркетплейсах и в онлайн-магазинах примерно за полторы недели до праздника. (Подарки к Новому году нобычно начинают готовить за месяц.)

По объему трафика лидируют онлайн-площадки, предлагающие смартфоны, на из долю пришлось 32% трафика от всех популярных маркетплейсов. Более 20% трафика абоненты используют на поиски подарков в книжном сегменте, свыше 10% – на сайтах одежды, обуви и украшений. Причем самыми популярными в этой категории оказались обувные магазины.

Многие влюбленные пары предпочитают выбирать онлайн и романтический ужин: второй год подряд 14 февраля увеличивается спрос на сервисы доставки пиццы и суши, в среднем на 20%.