В Красноярском крае осталось меньше 10% свободных коек в ковидных госпиталях

Сейчас в стационарах края лежит более 4,5 тысяч пациентов с ковидом. Возможно, сегодня к вечеру запас коек и вовсе себя исчерпает.

На 14 февраля 2022 года в Красноярском крае в ковидных госпиталях лежит 4 562 пациента. Это 91% от всего развернутого коечного фонда этих медучреждений (5015 коек), сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Плюс к этому амбулаторно наблюдается 50 173 больных, из которых 13 144 ребенка (в больницах же находиться 244 несовершеннолетних).

За прошлый день, по данным краевого Роспотребнадзора, в крае было выявлено 5 257 новых пациентов с ковидом. Однако сегодня их снова 7 122. Из них госпитализировано 549 человек.

Напомним, что в начале февраля, когда в крае было развернуто 3 500 коек, власти говорили , что готовы пополнить этот ресурс еще на 7 000 единиц. В Минздраве подтвердили эту информацию, сказав, что резервы еще есть и о исчерпании коечного фонда говорить не приходится. Основной подъем по госпитализации мы ожидаем на следующей неделе, когда те, кто лечился дома, но не смог справиться с болезнью, начнут пополнять ряды стационарных пациентов. Тогда же, по прогнозам, заболеваемость выйдет на плато», — рассказали в министерстве.

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