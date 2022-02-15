Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.02
76,57
86,84
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае осталось меньше 10% свободных коек в ковидных госпиталях

В Красноярском крае осталось меньше 10% свободных коек в ковидных госпиталях
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Сейчас в стационарах края лежит более 4,5 тысяч пациентов с ковидом. Возможно, сегодня к вечеру запас коек и вовсе себя исчерпает.

#НОВОСТИ
На 14 февраля 2022 года в Красноярском крае в ковидных госпиталях лежит 4 562 пациента. Это 91% от всего развернутого коечного фонда этих медучреждений (5015 коек), сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
 
Плюс к этому амбулаторно наблюдается 50 173 больных, из которых 13 144 ребенка (в больницах же находиться 244 несовершеннолетних).
За прошлый день, по данным краевого Роспотребнадзора, в крае было выявлено 5 257 новых пациентов с ковидом. Однако сегодня их снова 7 122. Из них госпитализировано 549 человек.
 
Напомним, что в начале февраля, когда в крае было развернуто 3 500 коек, власти говорили, что готовы пополнить этот ресурс еще на 7 000 единиц. В Минздраве подтвердили эту информацию, сказав, что резервы еще есть и о исчерпании коечного фонда говорить не приходится.
Основной подъем по госпитализации мы ожидаем на следующей неделе, когда те, кто лечился дома, но не смог справиться с болезнью, начнут пополнять ряды стационарных пациентов. Тогда же, по прогнозам, заболеваемость выйдет на плато», — рассказали в министерстве.
 
Читайте также:
Омикрон в Красноярском крае пошел на спад

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, за выходные в крае количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса значительно уменьшилось.

Темпы роста числа заболевших COVID-19 в Красноярском крае ускорились почти на четверть

Еще в понедельник за сутки было выявлено немногим больше 4,5 тысячи заболевших. Сегодня же их число уже стремится к 6 тысячам.

Губернатор внес изменения в антиковидный указ, они касаются школ

Как сообщила пресс-служба краевого правительства, изменения внесены согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Ведомство отмечает в последние дни резкий рост заболеваемости.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пахнет уголовкой: вицегенпрокурор проверил «Красноярский завод синтетического каучука»Пахнет уголовкой: вицегенпрокурор проверил «Красноярский завод синтетического каучука»
  • Мэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. СвободныйМэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. Свободный
  • Прокуратура утвердила новое обвинение Быкову в деле об убийстве двух предпринимателейПрокуратура утвердила новое обвинение Быкову в деле об убийстве двух предпринимателей
  • Заброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевелЗаброшенный лагерь на Ветлужанке снова подешевел
  • Рост прибыли Роснефти связан с нефтегазовой провинцией на севере Красноярского краяРост прибыли Роснефти связан с нефтегазовой провинцией на севере Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.