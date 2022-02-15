Новосибирская компания намерена построить в Красноярске аквацентр

Новосибирская компания «Мира» планирует строительство спа-комплекса вблизи Медуниверситета. Заявленный срок сдачи — весна 2024 года.

Проект новосибирской компании «Мира», принадлежащей бизнесмену Андрею Алексееву, вызвал критику местных архитекторов и депутатов Горсовета. Однако новосибирцы смотрят в будущее с оптимизмом.

Сейчас мы находимся в стадии получения разрешения на строительство», — прокомментировал ситуацию г-н Алексеев в беседе с корреспондентом NGS24.RU.

Бизнесмен подчеркнул, что компания готова приступить к строительству сразу же после получения разрешения. И берется построить аквацентр уже к весне 2024 года. Термальный комплекс, принадлежащий компании, работает в Новосибирске. Однако красноярский проект, по словам Алексеева, будет отличаться:

Велнес-центр в Красноярске будет еще интереснее, функциональнее и комфортнее, чем в Новосибирске. Предусмотрены новые локации, которых нет в нашем действующем комплексе».

Участок, на котором планируется строительство, расположен между памятником Андрею Дубенскому и берегом Енисея. Прошли публичные слушания, на которых было утверждено необходимое для постройки межевание.

Сейчас проект проходит экспертизу, без которой невозможна выдача разрешения на строительство.

Добавим, участок близ Медуниверситета площадью 13 тыс. квадратов новосибирцы выкупили у «Элитжилстроя», принадлежащего красноярскому предпринимателю Николаю Хапкову.