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На КЭФ-2022 обсудят влияние цифровизации на экономику

На КЭФ-2022 обсудят влияние цифровизации на экономику
Иллюстрация: vk.com/krasnoforum

Трек «Цифровизация и новые смыслы в экономике» станет ключевым на предстоящем экономическом форуме в Красноярске.

#НОВОСТИ
В рамках этого трека в течение двух дней на КЭФ пройдет ряд экспертных дискуссий.
Их участники оценят влияние цифровизации на технологическое развитие страны, прозрачность товарных рынков, появление новых ниш для конкуренции и необходимые меры для защиты цифрового суверенитета», — рассказали организаторы форума.
Одной из тем этих обсуждений станет искусственный интеллект, который все больше проникает в различные сферы жизни россиян. Участники дискуссий попробуют разобраться какие перспективы открывает эта технология перед бизнесом, обществом и властью в стране, а эксперты поделятся опытом ее внедрения в различных отраслях.
 
Еще одной темой трека станет цифровизация торговли, поскольку она становится все более значимой для потребителя.
В рамках трека будут представлены технологии определяющие развитие рынка e-commerce, лучшие мировые и российские практики внедрения цифровых сервисов в онлайн-торговле, а также экспертные прогнозы развития новых рынков для маркетплейсов в ближайшем будущем», — говорят организаторы.
Особое внимание в рамках трека будет уделено цифровой трансформации здравоохранения, в частности развитию MedTech.
Ну и, конечно, не обойдут стороной и тему ESG (environmental, social, governance — экологическое, социальное и корпоративное управление), которая становится все более актуальной в связи с ростом интереса к экологической повестке. Готовность регионов Сибири внедрять подобные технологии и подходы обсудят на отдельной панельной дискуссии.
 
Напомним, что Красноярский экономический форум 2022 года состоится 2 — 4 марта. Деловая программа рассчитана на два дня — 3 и 4 марта. Основной площадкой форума станет Сибирский федеральный университет.
 
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В первый день Красноярского экономического форума состоится Молодежная площадка «Поколение-2030». Ее участниками станут 800 участников, еще 1000 человек присоединится к обсуждениям дистанционно.

КЭФ-2022: опубликована деловая программа форума

Как и планировалось, состоит она из пяти основных треков. В их рамках пройдет около четырех десятков различных мероприятий.

КЭФ-2022: программа форума будет построена вокруг «зеленой» экономики

Программа рассчитана на два дня. В ней запланировано пять основных направлений для обсуждения.

Автор: Петр Савельев
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