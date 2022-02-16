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Красноярский банкир погорел на взятках

Красноярский банкир погорел на взятках
Иллюстрация: kp.ru

За финансовую компенсацию он выдавал кредиты тем, кому отказывал банк. Предварительным расследованием занималось ФСБ и служба безопасности банка.

#НОВОСТИ
Управляющий красноярского офиса одного из банков попал под уголовное дело за получение взяток, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю.
 
По предварительной версии, банкир с декабря 2020 года по декабрь 2021-го получил 700 тыс. рублей в виде взяток за содействие в выдаче кредитов по заведомо фиктивным документам. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. рублей до 260 тыс. рублей. Деньги передавались посредникам, которые и готовили документы. Они же и искали «клиентов», которыми становились те, кто не мог получить кредит обычным образом.
 
Первоначально делом занимались краевое УФСБ и служба безопасности банка. Собранные материалы они передали в СК, который возбудил против банкира уголовное дело по ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размерах).
 
Посредники также попали в поле зрения правоохранительных органов — против них завели дело по п. «а» ч. 3 ст. 291.1, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах).
 
Сейчас банкир и один из посредников взяты под стражу. Другой же — находится под домашним арестом. Все уголовные дела объединены в одно производство.
 
Какой банк пострадал от действий злоумышленников и велика ли сумма ущерба, в Следкоме не говорят.
 
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Автор: Петр Савельев
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