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Основная часть больных ковидом в Красноярском края — носители штамма «омикрон»

Основная часть больных ковидом в Красноярском края — носители штамма «омикрон»
Иллюстрация: rostov.ru

Заболеваемость в регионе по-прежнему остается весьма высокой. Вчерашний суточный прирост снова был более 7 000.

#НОВОСТИ
По итогам последней недели (7 — 13 февраля) у 85% заболевших COVID-19 в Красноярском крае обнаружен его новый штамм «омикрон». Остальное — штамм «дельта». Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
 
Напомним, что первые случаи заражения ковидом версии «омикрон» в Красноярском крае были зарегистрированы в середине января 2022 года. К концу месяца он фиксировался у каждого второго вновь заболевшего.
 
На сегодня в регионе болеют ковидом свыше 50 тыс. человек. Развернутый в 44 госпиталях коечный фонд заполнен на 91%.
 
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На прошлой неделе в регионе было занято почти 70% коечного фонда ковидных госпиталей. Власти готовятся кратно увеличить его объем.

Автор: Петр Савельев
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