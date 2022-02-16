Основная часть больных ковидом в Красноярском края — носители штамма «омикрон»

Заболеваемость в регионе по-прежнему остается весьма высокой. Вчерашний суточный прирост снова был более 7 000.

По итогам последней недели (7 — 13 февраля) у 85% заболевших COVID-19 в Красноярском крае обнаружен его новый штамм «омикрон». Остальное — штамм «дельта». Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Напомним, что первые случаи заражения ковидом версии «омикрон» в Красноярском крае были зарегистрированы в середине января 2022 года. К концу месяца он фиксировался у каждого второго вновь заболевшего.

На сегодня в регионе болеют ковидом свыше 50 тыс. человек. Развернутый в 44 госпиталях коечный фонд заполнен на 91%.

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