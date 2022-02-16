Учения с высотными истребителями МиГ-31БМ начались в Красноярском крае
Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, задача пилотов – отработка перехвата высокоточного оружия условного противника. Учения будут идти до конца недели.
В учениях задействовано порядка 20 единиц боевой техники: истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, а также около 800 военнослужащих – не только летчиков и специалистов наземного обслуживания, но и боевые расчеты радиолокационных станций «Небо-М» и «Десна-М».
Это первый этап учений, на втором военные перебазируются в Бурятию. В Красноярском крае летчики должны отработать оперативный вывод более 10 МиГ-31БМ из-под удара условного противника и перебазироваться на оперативный аэродром. А затем выполнить учебно-боевые задачи по патрулированию воздушного пространства и противодействию высокоточному оружию условного противника.
В Бурятии экипажи должны выполнить боевые пуски управляемых авиационных ракет класса «воздух – воздух» по одиночным и групповым целям.
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