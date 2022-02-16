На КЭФ-2022 обсудят проблемы восстановления лесов
Одним из ключевых деловых событий Красноярского экономического форума станет расширенное заседание экспертно-консультационного совета МАСС по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам.
В его работе примут участие представители сибирских регионов, руководители лесной и лесотехнической отрасли, профильные эксперты и учёные.
Основными темами обсуждения станут оптимизация системы лесоустройства, формирование проектов глубокой переработки некондиционной древесины в Красноярском крае, модельные проекты по лесовосстановлению в Иркутской области.
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) традиционно выступает интеллектуальным партнером КЭФ. Также в дни форума пройдёт заседание Совета МАСС. Главы сибирских регионов обсудят реализацию комплексного инвестиционного проекта «Развитие сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров» и другие вопросы социально-экономического развития Сибири.
Красноярский экономический форум – это одна из главных дискуссионных площадок о нуждах и планах всей Сибири. Здесь мы рассчитываем совместно с представителями бизнеса, власти, науки, общественности выработать стратегические решения, которые касаются развития не только Ангарско-Енисейского макрорегиона, но и всей Большой Сибири», - говорит Геннадий Гусельников, председатель Исполнительного комитета МАСС.
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