Rich Family вместо «Бахетле» — кто станет «якорем» в ТК «Апельсин»

Стало известно о времени открытия нового торгового центра «Апельсин» на Копылова. Торговый центр планируют открыть в марте, однако точные даты не называются.

Зато стало известно, кто станет «якорным» арендатором ТЦ. Это детский гипермаркет Rich Family (штаб-квартира находится в Новосибирске, основатель Валерий Ткачук), сообщает НГС24. Ранее заявлялось, что ключевым арендатором площадей станет «Бахетле» — сеть супермаркетов, специализирующаяся на деликатесных и домашних полуфабрикатах, родом из Казани. Однако татарская сеть так и не зашла в Красноярск.

Напомним, строительство ТЦ «Апельсин» на Копылова началось в 2019 году на месте бараков, которые были снесены в преддверии Универсиады. Площадь участка — 15,5 тыс. кв. м. Он был отдан под застройку в 2015 году. Первоначально торги выиграла компания «СД Альфа Капитал». Затем права на застройку были переуступлены компании «Енисейинвест 5». Сейчас земельный участок, согласно Росреестру, принадлежит бизнесмену Денису Плисевичу. Как и соседний участок, на котором построен фастфуд-ресторан KFC.

Внешне торговый центр готов к открытию. Правда, он отличается от первоначального проекта. Вместо трех этажей, заявленных на старте, всего один. Вместимость парковки осталась прежней — 230 машиномест.

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