Опять «бомба»: в Красноярске эвакуировали школу

Сегодня, 16 февраля, в Красноярске эвакуировали учеников и персонал школы, где в коридоре на втором этаже была найдена пластиковая бутылка с пакетом и обрывками проводов.

Директор школы позвонил в полицию.

На место немедленно прибыли сотрудники полиции и взрыво-технической группы. По результатам всех мероприятий опасных предметов не обнаружено», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения, сотрудники установили, что предмет на подоконник поставили ученики школы. Уточняется, что подростки 2008 и 2007 годов рождения на учете в органах внутренних дел не состоят. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в январе 2022 в Красноярске на протяжении практически недели эвакуировали школы из-за сообщений об угрозе взрыва. В конце месяца были задержаны и арестованы двое школьников, подозреваемых в рассылке сообщений, которые объяснили свои действия нежеланием посещать уроки.

На прошлой неделе правоохранители задержали 14 человек в разных регионах России, причастных к распространению ложных сообщений о минировании на территории РФ и соседних государств. Один из задержанных житель Норильска — 14-летний подросток, который предположительно за деньги трижды разослал сообщения об угрозе терроризма в школе Волгограда. В отношении него было заведено уголовное дело.

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