Коридоры продаж: Goldman Group вернулся с «ПродЭкспо» с новыми планами

«Золото» конкурсов не единственная победа, одержанная на «ПродЭкспо-2022». Немалое достижение — интерес, проявленный к сибирскому продукту со стороны.

В перспективе значительное расширение партнерского состава. В среде ритейла и бизнес-сообщества тало еще больше желающих реализовывать качественные и необычные консервы.

Предварительные соглашения о сотрудничестве были заключены еще на форуме. Холдинг провел очные переговоры, запланированные заранее, а кроме того, провел встречи с потенциальными партнерами. В числе заинтересованных в сотрудничестве с сибиряками оказались сети «Азбука Вкуса», EUROSPAR, «Детский мир», а также площадка Amazon в Германии.

«Если в 2021 году мы знакомили рынок с новым брендом мясной консервации, участвуя в «ПродЭкспо» в режиме «выставки достижений», то в этом — холдинг работал в формате переговорной площадки, — подчеркивает директор по e-commerce «Мясничий» Владислав Шевнин. — Интерес к продукции и бренду оцениваем как повышенный».

За короткое время был сделан широкий шаг в гору. Готовые представить продукт сибиряки, приехав на выставку, поняли — презентации не требуется. Большинство участников рынка – сети и маркетплейсы - оказались знакомы с готовыми блюдами. И это легко объяснить.

В минувший год «Мясничий» существенно укрепился в e-commerce. С начала года бренд прирастал маркетплейсами. Продукты появились на Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркете и др. В последние четыре месяца готовые блюда не сходят с позиции «бестселлеры» на Ozon в своей категории.

Новые каналы продаж и поиск интересных маркетинговых решений — вот, что стало главной целью участия холдинга в «ПродЭкспо-2022». И предварительные результаты многообещающие. На выставке была запущена процедура листинга продукции «Мясничий» в федеральных сетях, а также зафиксированы договоренности с дистрибьюторами и начата процедура создания фирменных магазинов бренда на международных маркетплейсах и онлайн-сервисах.

Теперь холдингу предстоит детальное изучение потенциальных партнеров и развитие начавшихся на «ПродЭкспо» деловых отношений.