Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.02
75,01
85,30
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Коридоры продаж: Goldman Group вернулся с «ПродЭкспо» с новыми планами

Коридоры продаж: Goldman Group вернулся с «ПродЭкспо» с новыми планами
Иллюстрация: Мясничий

«Золото» конкурсов не единственная победа, одержанная на «ПродЭкспо-2022». Немалое достижение — интерес, проявленный к сибирскому продукту со стороны.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В перспективе значительное расширение партнерского состава. В среде ритейла и бизнес-сообщества тало еще больше желающих реализовывать качественные и необычные консервы.

Предварительные соглашения о сотрудничестве были заключены еще на форуме. Холдинг провел очные переговоры, запланированные заранее, а кроме того, провел встречи с потенциальными партнерами. В числе заинтересованных в сотрудничестве с сибиряками оказались сети «Азбука Вкуса», EUROSPAR, «Детский мир», а также площадка Amazon в Германии.

«Если в 2021 году мы знакомили рынок с новым брендом мясной консервации, участвуя в «ПродЭкспо» в режиме «выставки достижений», то в этом — холдинг работал в формате переговорной площадки, — подчеркивает директор по e-commerce «Мясничий» Владислав Шевнин. — Интерес к продукции и бренду оцениваем как повышенный».

За короткое время был сделан широкий шаг в гору. Готовые представить продукт сибиряки, приехав на выставку, поняли — презентации не требуется. Большинство участников рынка – сети и маркетплейсы - оказались знакомы с готовыми блюдами. И это легко объяснить.

В минувший год «Мясничий» существенно укрепился в e-commerce. С начала года бренд прирастал маркетплейсами. Продукты появились на Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркете и др. В последние четыре месяца готовые блюда не сходят с позиции «бестселлеры» на Ozon в своей категории.

Коридоры продаж: Goldman Group вернулся с «ПродЭкспо» с новыми планами 1

Новые каналы продаж и поиск интересных маркетинговых решений — вот, что стало главной целью участия холдинга в «ПродЭкспо-2022». И предварительные результаты многообещающие. На выставке была запущена процедура листинга продукции «Мясничий» в федеральных сетях, а также зафиксированы договоренности с дистрибьюторами и начата процедура создания фирменных магазинов бренда на международных маркетплейсах и онлайн-сервисах.

Теперь холдингу предстоит детальное изучение потенциальных партнеров и развитие начавшихся на «ПродЭкспо» деловых отношений.

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Мэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. СвободныйМэрия Красноярска объявила тендер на ПСД реконструкции пр. Свободный
  • Прокуратура утвердила новое обвинение Быкову в деле об убийстве двух предпринимателейПрокуратура утвердила новое обвинение Быкову в деле об убийстве двух предпринимателей
  • Омикрон в Красноярском крае пошел на спадОмикрон в Красноярском крае пошел на спад
  • Красноярские лисички поедут в страны Персидского заливаКрасноярские лисички поедут в страны Персидского залива
  • Проектировщик красноярского метро отсудил у края почти 50 млн за неоплаченные работыПроектировщик красноярского метро отсудил у края почти 50 млн за неоплаченные работы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.